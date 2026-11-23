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Περίπου σαράντα μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά ή υπέστησαν σοκ και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν δύο μαθητές ως υπεύθυνους για την πρόκληση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Οι εκπαιδευτικοί του λυκείου άσκησαν το δικαίωμα αποχής από τα καθήκοντά τους για το υπόλοιπο της ημέρας.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη επίθεση με πυροτεχνήματα που είχε προκαλέσει τραυματισμούς στο ίδιο σχολείο.

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Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (23/11) στο λύκειο La Martinière Monplaisir, στη Λυών της Γαλλίας, όταν πυροτεχνικό αντικείμενο εξερράγη στην αίθουσα αναμονής του σχολείου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Περίπου 40 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά ή υπέστησαν σοκ, ενώ δύο μαθητές συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την πρόκληση του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, οι δύο μαθητές ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για την ενέργεια και συνελήφθησαν.

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🧨De nouveaux tirs de mortiers ont visé des élèves du lycée La Martinière Monplaisir (Lyon 8e) ce lundi matin. Une quarantaine d’élèves a consulté l’infirmerie après un tir dans le hall pendant la récréation de 10 heures. Les enseignants ont exercé leur droit de retrait pour l’après-midi. ➡️ https://t.co/FsGuHNv5FS — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) November 23, 2026

Λυών: Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

Σε μήνυμα που έστειλε προς τους γονείς, ο διευθυντής ενημέρωσε για όσα συνέβησαν, αναφέροντας ότι περίπου 40 μαθητές με «ελαφρά τραύματα ή σε κατάσταση σοκ» επισκέφθηκαν το ιατρείο του σχολείου.

Όπως εξήγησε, ένα πυροτεχνικό αντικείμενο αναφλέχθηκε και στη συνέχεια ρίχτηκε στη μέση της αίθουσας αναμονής, ενώ οι μαθητές βρίσκονταν εκεί για το διάλειμμα. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:55 το πρωί.

Σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα της Le Progrès, οι καθηγητές του σχολείου αποφάσισαν να ασκήσουν το δικαίωμα αποχής από την εργασία για το απόγευμα.

🔴 Un mortier allumé et lancé au milieu d’élèves en pleine récré ce lundi au lycée La Martinière Monplaisir de Lyon: les élèves sous le choc, les profs exercent leur droit de retrait ⤵️ @leprogreslyon https://t.co/j2MtaiuT3P https://t.co/bWsoy5QfLg — Hugo Francés (@hugo__frances) November 23, 2026

Νέο περιστατικό μετά τους τραυματισμούς της περασμένης Πέμπτης

Το συμβάν της Δευτέρας έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη περιστατικό με πυροτεχνήματα στο ίδιο σχολείο.

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Την περασμένη Πέμπτη, η κύρια σύμβουλος εκπαίδευσης (CPE) και ο διευθυντής του λυκείου La Martinière Monplaisir τραυματίστηκαν, όταν ένα ή περισσότερα πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν μέσα στον χώρο του σχολείου.

Τα δύο περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία στη σχολική κοινότητα, ενώ οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε αποχή από τα καθήκοντά τους μετά το νέο συμβάν.

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