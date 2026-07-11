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Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, επιχειρώντας να περιορίσουν τη φονικότερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία. Η φωτιά συνέχισε να καίει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, απειλώντας χωριά της περιοχής, ενώ οι εικόνες που δημοσιοποιούνται αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

🔥Multiple Dead in Spanish Forest Fire



At least eleven people have died in a forest fire in the southern Spanish province of Almería, according to authorities. The number of injured was initially reported as eight. Nineteen people were also still missing, as announced by the… pic.twitter.com/qy79QZkROB Advertisement Advertisement July 10, 2026

Αρκετά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να απομακρυνθούν από την πυρκαγιά, είτε με τα οχήματά τους είτε πεζή, χωρίς να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Οι διασώστες πραγματοποιούσαν επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, οι ισχυροί άνεμοι με ριπές που έφταναν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα και η ύπαρξη πολλών διάσπαρτων κατοικιών δυσχέραναν τόσο την επικοινωνία όσο και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων Βρετανοί και Βέλγοι υπήκοοι.

⚠️ The deadliest wildfire in the history of Spain's Andalusia has claimed 12 lives



According to local authorities, amid an extreme heatwave, some victims were found inside burned-out cars, unable to escape the advancing flames. pic.twitter.com/I5NW1kJ2FG — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται αρκετά άτομα.

At least 11 people were killed when a forest fire swept through Spain’s southern Andalusia region, authorities said.



The victims were found in a hamlet in the municipality of Bédar, with some discovered inside vehicles engulfed by flames.#Spain pic.twitter.com/i6IYGUSCKE — Al-Estiklal English (@alestiklalen) July 10, 2026

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ένα ηλεκτρικό καλώδιο έπεσε σε ξερή θαμνώδη έκταση. Ωστόσο, οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο καλώδιο δεν ανήκει στο δίκτυό τους και ότι ήταν εκτός λειτουργίας ήδη από το 2009.