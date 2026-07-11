Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, επιχειρώντας να περιορίσουν τη φονικότερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ανδαλουσίας, στη νότια Ισπανία. Η φωτιά συνέχισε να καίει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, απειλώντας χωριά της περιοχής, ενώ οι εικόνες που δημοσιοποιούνται αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
Αρκετά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να απομακρυνθούν από την πυρκαγιά, είτε με τα οχήματά τους είτε πεζή, χωρίς να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Οι διασώστες πραγματοποιούσαν επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.
Το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, οι ισχυροί άνεμοι με ριπές που έφταναν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα και η ύπαρξη πολλών διάσπαρτων κατοικιών δυσχέραναν τόσο την επικοινωνία όσο και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων Βρετανοί και Βέλγοι υπήκοοι.
Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται αρκετά άτομα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ένα ηλεκτρικό καλώδιο έπεσε σε ξερή θαμνώδη έκταση. Ωστόσο, οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο καλώδιο δεν ανήκει στο δίκτυό τους και ότι ήταν εκτός λειτουργίας ήδη από το 2009.