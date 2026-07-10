Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στην επαρχία Αλμερία της νότιας Ισπανίας προκάλεσε τον θάνατο δώδεκα ανθρώπων, ορισμένοι εκ των οποίων εντοπίστηκαν μέσα στα οχήματά τους.

Η πυρκαγιά, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου κοντά σε εθνική οδό, εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ακραίων συνθηκών καύσωνα.

Περίπου 150 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, ενώ οι τοπικές αρχές αναμένουν την ενίσχυση ειδικής μονάδας του ισπανικού στρατού για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Πολλοί κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους, ενώ αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δασική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές, που ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον τραγικό απολογισμό θυμάτων αυτόν, ο οποίος είναι βαρύτερος από αυτόν ολόκληρου του 2025.

«Τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία» εξέφρασε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να δείξουν «πολλή προσοχή».

Advertisement

Advertisement

Wildfires in southern Spain kill 12, emergency agency says

A devastating wildfire in Almeria, southern Spain, has claimed 12 lives, with 150 firefighters battling the blaze, described as the region's most devastating fire to date. pic.twitter.com/QGr5EcSJKA — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) July 10, 2026

Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας, την άνοιξη και το καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν ενίοτε τους 40° Κελσίου και να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές. Η φωτιά ξεσπασε καθώς το κύμα καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες ακόμη και άνω των 40 βαθμών Κελσίου επιμένει.

Το 2025, σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS) — ο απολογισμός αυτός ήταν ο χειρότερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας της Ιβηρικής. Στις περυσινές πυρκαγιές, που ήταν πάνω από 8.000 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, άλλοι 86 τραυματίστηκαν και πάνω από 42.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών.

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.



Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.



Mis deseos de una pronta recuperación a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

Η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η πυρκαγιά στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Νωρίτερα, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην περιοχή είχαν κάνει λόγο για έξι νεκρούς «στην κωμόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους».

Κάπου 150 πυροσβέστες με πέντε οχήματα επιχειρούσαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Advertisement

SCENES of a wildfire near #Almeria in southern #Spain that has claimed the lives of six people pic.twitter.com/Z2rFmncw99 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 10, 2026

Θα αναπτυχθεί στην περιοχή η UME, μονάδα του ισπανικού στρατού ειδικευμένη στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων «τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Κάτοικοι διαφόρων περιοχών απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή. Γυναίκα που έχει εγκαύματα και άλλος ένας άνθρωπος, δηλητηριασμένος εξαιτίας εισπνοής καπνού, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Advertisement

Σε ακόμη τέσσερις ανθρώπους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου, καθώς παρουσίαζαν «αναπνευστικά προβλήματα» και κάποιοι «ελαφριά εγκαύματα», πάντα κατά τις αρχές της Ανδαλουσίας.

#Inferno_Leaves_Twelve_Dead_In_Spain



Deadly Wildfire Claims 12 Lives in Spain



A massive wildfire in southern Spain's Almeria province has claimed 12 lives and injured at least six others as firefighters continue battling the fast-spreading blaze amid extreme heat. Authorities… pic.twitter.com/E9O5g3EK4a — NEWS POP (@NEWSPOPFFF) July 10, 2026

Περίπου πενήντα κάτοικοι θα περνούσαν τη νύχτα σε πολιτιστικό κέντρο που μετατράπηκε σε χώρο υποδοχής πυροπαθών, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί.

Advertisement

Ο αριθμός των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης «έλαβε πάνω από 150 κλήσεις πολιτών» που ανέφεραν την πυρκαγιά, με τις πρώτες να αναφέρουν πως «οι φλόγες βρίσκονταν στο 511ο χιλιόμετρο της (εθνικής οδού) N-340A και ότι είχε πέσει καλώδιο, που προκάλεσε τη φωτιά, που εξαπλωνόταν «με ταχύτητα» σε δασική έκταση κοντά στον δρόμο.

Η Ισπανία πλήττεται αυτές τις μέρες από νέο καύσωνα κι αρκετές περιοχές της Ανδαλουσίας είχαν ήδη τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού.

Spain: Authorities are reporting up to 12 fatalities due to a wildfire near Los Gallardos in Spain’s southern province of Almeria. Much of Europe is experiencing extreme temperatures this month, as the early signs of a “super El Niño” takes shape.



Firefighters continue to… pic.twitter.com/rF7jqsykGp Advertisement July 10, 2026

Στα τέλη Μαΐου, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ διαβεβαίωνε ότι η Ισπανία θα αναπτύξει το καλοκαίρι τη «μεγαλύτερη» δύναμη που είχε συγκροτηθεί ποτέ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Advertisement

Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν αρκετές φωτιές στην ισπανική επικράτεια, ιδίως μια που έκαψε πάνω από 20.000 στρέμματα στην Καταλονία (βορειοδυτικά), μερικά χιλιόμετρα από την ιδιαίτερα τουριστική Κόστα Μπράβα. Πλέον η πυρκαγιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο.