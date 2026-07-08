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Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Παμπλόνα, στη βόρεια Ισπανία, για την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, το οποίο έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό χάρη στο παραδοσιακό τρέξιμο των ταύρων. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από 6 έως 14 Ιουλίου προς τιμήν του Αγίου Φερμίν.

Reuters

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με το καθιερωμένο «Chupinazo», δηλαδή την εκτόξευση μιας μικρής ρουκέτας από το μπαλκόνι του δημαρχείου προς την κατάμεστη κεντρική πλατεία. Οι συμμετέχοντες γιόρτασαν τραγουδώντας, χορεύοντας, υψώνοντας τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαντήλια τους και περιλούζοντας ο ένας τον άλλο με κρασί και χυμό σταφυλιού, ενώ φώναζαν ρυθμικά «San Fermin».

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The American 🇺🇸 mind cannot comprehend this

⁰San Fermín’s Encierro in Pamplona, Navarre, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/372SofsA6o — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 6, 2026

Reuters

Κάθε μέρα στις 8:00 το πρωί, ταύροι μάχης βάρους περίπου 600 κιλών αφήνονται ελεύθεροι να διασχίσουν μια διαδρομή 848 μέτρων μέσα από τα στενά της παλιάς πόλης, με προορισμό την αρένα, ενώ εκατοντάδες δρομείς τρέχουν μπροστά τους. Το έθιμο αυτό συνοδεύεται κάθε χρόνο από πολλούς τραυματισμούς, ενώ από το 1924 έχουν χάσει τη ζωή τους 16 άνθρωποι. Μάλιστα, ορισμένοι από τους ίδιους ταύρους συμμετέχουν σε ταυρομαχίες, όπου και θανατώνονται. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ακόμη συναυλίες, παρελάσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Five runners were injured as an adrenaline-fueled crowd surged ahead of six bulls in the opening run of the 2026 San Fermin festival in Pamplona, Spain. pic.twitter.com/hITbIShhYb — ABC News (@ABC) July 7, 2026

Reuters

Παράλληλα, οργανώσεις υπέρ της προστασίας των ζώων πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες κατά του εθίμου. Πολλοί ακτιβιστές εμφανίστηκαν φορώντας κέρατα ταύρου και έχοντας καλύψει το σώμα τους με κόκκινη μπογιά, θέλοντας να εκφράσουν την αντίθεσή τους.

🇪🇸 Fünf Personen wurden beim traditionellen Stierlauf beim Fest von San Fermín 2026 im spanischen Pamplona verletzt, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. pic.twitter.com/XFrjw60G6t — Nachrichten (@NewsFokus) July 8, 2026

Η Παμπλόνα και το τρέξιμο των ταύρων έγιναν γνωστά διεθνώς και μέσα από το μυθιστόρημα «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» του Αμερικανού συγγραφέα Έρνεστ Χέμινγουεϊ, το οποίο συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα από την πρώτη του έκδοση.

Το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες από πολλές χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιστορία του ξεκινά στα τέλη του 16ου αιώνα και είναι αφιερωμένο στον πολιούχο άγιο της Παμπλόνα, τον Άγιο Φερμίν.

Με πληροφορίες από dw.com