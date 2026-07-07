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Ο Μικέλ Μερίνο πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στις καθυστερήσεις μετά από ασίστ του Φεράν Τόρρες.

Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον Μέντες να σημαδεύει το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο.

Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας Σιμόν και ο αντίστοιχος της Πορτογαλίας Κόστα πραγματοποίησαν σημαντικές επεμβάσεις καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης τον νικητή του αγώνα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βελγίου.

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Από τον πάγκο ήρθε η πρόκριση για την Ισπανία. Ο Μικέλ Μερίνο που πέρασε ως αλλαγή στο 85′ έκρινε την μοίρα της αναμέτρησης κάνοντας το 1-0 απέναντι στην Πορτογαλία και έστειλε την «Φούρια Ρόχα» στους «8» του Μουντιάλ 2026.

Δύο αλλαγές έδωσαν την λύση στο σύνολο του Λουίς ντε λα Φουέντε, αφού οι Φεράν Τόρρες και Μικέλ Μερίνο συνεργάστηκαν άψογα και ο τελευταίος με πλασέ έδωσε την πρόκριση στην Ισπανία επικρατώντας της Πορτογαλίας με 1-0, στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ. Η Ισπανία θα συναντήσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ-Βέλγιο.

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Η Ισπανία ξεκίνησε καλύτερα στο ντέρμπι της Ιβηρικής χερσονήσου κλέβοντας μπάλες ψηλά, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα της Πορτογαλίας και στο 8′ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ όταν ο Όλμο έβγαλε τον Ογιαρθάμπαλ σε θέση βολής αλλά το πλασέ του επιθετικού της Ισπανίας πέρασε έξω, σπαταλώντας έτσι μια τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του. Στο 12′ η Πορτογαλία απάντησε με τον Ρονάλντο να παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή από πλάγια δεξιά αλλά ο Σιμόν απέκρουσε σε κόρνερ. Ο φρενήρης ρυθμός των πρώτων λεπτών συνεχίστηκε με τον Γιαμάλ να μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά μετά από πανέμορφη μπαλιά του Ρόδρι αλλά στο πλασέ που επιχείρησε με το αριστερό ο Ντιόγκο Κόστα είπε «όχι», στέλνοντας την μπάλα στα αριστερά στον Μπαένα που δοκίμασε με το δεξί να χριστεί σκόρερ, αλλά και πάλι ο κίπερ της Πορτογαλίας απέκρουσε εντυπωσιακά.

Η Ισπανία συνέχισε να πιέζει και στο 31′ η μπάλα έφτασε στο κεφάλι του Όλμο μέσα στην μικρή περιοχή, αλλά η προσπάθεια του πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 38′ ήταν η σειρά του Σιμόν να δείξει τα αντανακλαστικά του, όταν ο Φερνάντες έκανε την σέντρα από τα δεξιά, ο Φέλιξ στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά ο τερματοφύλακας της Ισπανίας απέκρουσε ενώ στην επαναφορά μπλόκαρε σταθερά την προβολή του Ρονάλντο. Το ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών στην αναμέτρηση συνεχίστηκε στο 42′ με τον Φέλιξ να πασάρει στον Μέντες αυτός έκανε το σουτ η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Πόρο και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Σιμόν. Στις καθυστερήσεις δεν άλλαξε κάτι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε με την πρώτη καλή στιγμή να καταγράφεται στο 60′ όταν ο Πέδρι πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε ψηλά άουτ. Στο 76′ ήταν η σειρά της Πορτογαλίας να επισκεφθεί τα καρέ της Ισπανίας στο δεύτερο μέρος, με τον Φερνάντες να κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Και ενώ όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση η λύση στην Ισπανία δόθηκε από τον πάγκο. Ο Φεράν Τόρρες σέρβιρε στον Μερίνο και αυτός με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Ντίογκο Κόστα κάνοντας το 1-0 στο 90+1′, στέλνοντας την “Φούρια Ρόχα” στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ.

ΓΚΟΛ: 90+1′ Μερίνο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 89′ Σίλβα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΟΚΑΡΙ: 42΄ Μέντες

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71′ Νταλότ), Μέντες (55′ Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (83′ Μπερνάντο Σίλβα), Φέλιξ (71′ Ράφαελ Λεάο), Νέτο (83′ Κονσεϊσάο), Κριστιάνο Ρονάλντο

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75′ Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85′ Μερίνο), Όλμο (85′ Ρουίθ), Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ