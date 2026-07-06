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Πώς είναι να ζεις σε τροχόσπιτο μόλις 10 τετραγωνικών και να πρέπει να συμβιώνεις με τον άλλον, διατηρώντας αποστάσεις και διασφαλίζοντας τον προσωπικό σου χώρο; Είναι εφιάλτης ή απόδειξη αγάπης και αγαστής συνεργασίας; Η Ιρένε και ο Κάρλος, το ζευγάρι πίσω από τον λογαριασμό @unavidacamper απαντάνε στο ερώτημα. Ζουν ως νομάδες τα τελευταία τρία χρόνια και εξηγούν πώς αλληλεπιδρούν σε έναν χώρο που δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής.

Η αλήθεια για τη συμβίωση

Η πρώτη συμβουλή τους είναι η δημιουργία ενός «ψυχολογικού χώρου». Παρότι είναι αδύνατο να υπάρχουν ξεχωριστά δωμάτια -όπως λένε χαρακτηριστικά, «στο τροχόσπιτο δεν υπάρχουν δωμάτια»- είναι σημαντικό ο καθένας να βρίσκει τον δικό του χρόνο και τη δική του γωνιά.

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«Ακόμη κι αν δεν υπάρχει φυσικός χώρος, ο καθένας πρέπει να έχει τη δική του στιγμή και τον δικό του χώρο μέσα σε αυτά τα λίγα τετραγωνικά», εξηγούν.

@unavidacamper ¿Amor o pesadilla? 🚐💨 Vivir en 10 metros cuadrados con otra persona es el reto definitivo para cualquier pareja. Hoy os abrimos el corazón y os contamos cómo lo gestionamos nosotros para que la convivencia sea un éxito. ❤️✨ La vida camper es maravillosa, pero hay que saber a qué te enfrentas. En nuestra GUÍA GRATUITA te contamos esto y mucho más que nos habría gustado saber antes de empezar, comenta GUÍA y te la enviamos. 📖🚐 ¡Prepárate para la aventura de tu vida! convivencia pareja vanlife pomboneta unavidacamper vidanomada ♬ sonido original – Irene & Carlos | Vanlife – Irene & Carlos | Vanlife

Επιπλέον, συμβουλεύουν να μη λαμβάνονται αποφάσεις όταν είναι εξουθενωμένοι. Το ζευγάρι παραδέχεται ότι οι μεγαλύτεροι καβγάδες τους ξεκινούσαν το βράδυ, όταν προσπαθούσαν να αποφασίσουν πού θα κοιμηθούν ή πού θα παρκάρουν. «Είναι ό,τι χειρότερο», σχολιάζουν για εκείνες τις στιγμές έντασης.

Η επικοινωνία αποτελεί τον τρίτο και σημαντικότερο πυλώνα της επιτυχημένης συμβίωσης. Η συμβουλή τους είναι απλή: «Να συζητάτε τα μικρά ζητήματα πριν γίνουν μεγάλα», γιατί «τα μικρά πράγματα, μέσα σε 10 τετραγωνικά, γίνονται τεράστια», τονίζοντας ότι οι μικρές παρεξηγήσεις δεν πρέπει να μένουν άλυτες.

Τέλος, η Ιρένε και ο Κάρλος συμβουλεύουν τα ζευγάρια να επικοινωνούν δυνατά τα θετικά συναισθήματά τους. Μέσα στη ρουτίνα και στον «θόρυβο» της καθημερινότητας, οι όμορφες στιγμές συχνά περνούν απαρατήρητες. Επομένως, η αναγνώριση και η λεκτική έκφρασή τους, όπως υποστηρίζουν, συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της σχέσης.

Πόσο κοστίζει η ζωή σε τροχόσπιτο

Ενώ ένα διαμέρισμα μεσαίου μεγέθους σε μια πόλη όπως η Μαδρίτη νοικιάζεται για περίπου 868 ευρώ το μήνα, η ζωή σε ένα τροχόσπιτο στην Ισπανία κοστίζει κατά μέσο όρο μεταξύ 500 και 1.200 ευρώ μηνιαίως ανά άτομο, όπως εξηγεί ο Χουάνμα, ένας άλλος ψηφιακός νομάς.

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Η ανάλυση των πάγιων μηνιαίων εξόδων περιλαμβάνει: Από 150 έως 400 ευρώ τον μήνα για καύσιμα, από 200-350 ευρώ για τρόφιμα, ίντερνετ και κινητή τηλεφωνία από 30 έως 90 ευρώ. Υπάρχουν όμως κι άλλα καθημερινά έξοδα, όπως πλυντήρια ρούχων, υγραέριο.

@unavidacamper ¿Creías que vivir en la Pomboneta era solo ver atardeceres? 🌅 ¡También hay que hacer la colada! Hoy te contamos cómo nos las apañamos para tener la ropa limpia sin morir en el intento. 🧺🚐💨 Gestionar el día a día en ruta tiene su truco. En nuestra GUÍA GRATUITA te contamos este y otros 50 consejos que nos habría gustado saber antes de empezar, comenta GUÍA y te la enviamos. 📖✨ ¡Es el momento de preparar tu aventura! #vanlife #lavanderia #vidanomada #pomboneta #unavidacamper #trucoscamper ♬ sonido original – Irene & Carlos | Vanlife

Η διανυκτέρευση μπορεί να είναι δωρεάν, εφόσον το όχημα σταθμεύει νόμιμα. Ωστόσο, πολλοί επιλέγουν να εναλλάσσουν τις δωρεάν στάσεις με οργανωμένους χώρους στάθμευσης ή κάμπινγκ επί πληρωμή.

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Στα παραπάνω μηνιαία έξοδα πρέπει να προστεθούν και τα ετήσια πάγια κόστη, κατανεμημένα σε μηνιαία βάση, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 70 έως 120 ευρώ επιπλέον τον μήνα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Η ασφάλιση του τροχόσπιτου (350-800 ευρώ ετησίως), η συντήρησή του (400-600 ευρώ τον χρόνο) καθώς και οι φόροι και οι υποχρεωτικοί τεχνικοί έλεγχοι του οχήματος.