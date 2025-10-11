Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, υποβάλλεται σε μια νέα φάση θεραπείας για μια επιθετική μορφή καρκίνου που διαγνώστηκε τον Μάιο, σύμφωνα με εκπρόσωπό του το Σάββατο.

«Στο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδίου για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ακτινοθεραπεία και ορμονική αγωγή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του πρώην προέδρου.

Η ακτινοθεραπεία αναμένεται να διαρκέσει πέντε εβδομάδες και σηματοδοτεί μια νέα φάση στη θεραπευτική του πορεία, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Ήδη λαμβάνει φαρμακευτική ορμονική αγωγή σε μορφή χαπιού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον περασμένο μήνα, ο Μπάιντεν είχε επίσης υποβληθεί σε δερματολογική θεραπεία γνωστή ως επέμβαση Mohs για καρκίνο του δέρματος. Εκείνη την περίοδο, ένα μεγάλο επίθεμα ήταν ορατό στο μέτωπό του κατά τη διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών του.

Ο πρώην πρόεδρος είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι του είχε διαγνωστεί μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, η οποία είχε ήδη κάνει μεταστάσεις στα οστά.

Το γραφείο του είχε δηλώσει τότε ότι εξετάζει διάφορες θεραπευτικές επιλογές, προκειμένου να διασφαλιστεί η «αποτελεσματική αντιμετώπιση» της ασθένειας.

Ο πρώην πρόεδρος, που θα κλείσει τα 83 του χρόνια τον επόμενο μήνα, φέρεται να «είναι καλά στην υγεία του».

Πηγή: NBC