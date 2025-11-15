Η διάσημη τραγουδίστρια Madonna λέγεται ότι αρραβωνιάστηκε κρυφά τον 30χρονο σύντροφό της Akeem Morris, καθώς αποδέχτηκε την πρόταση γέμου που της έγινε.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε σε φωτογράφηση για το Paper Magazine το 2022 και ξεκίνησε να βγαίνει πέρυσι, λίγο μετά από τον χωρισμό της διάσημης τραγουδίστριας από τον πυγμάχο Joshua Popper.

Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε επισημοποίηση στην σχέση της με τον Morris, ενώ οι φήμες για αρραβώνα άρχισαν τον Ιανουάριο, όταν η Madonna δημοσίευσε φωτογραφίες στις οποίες φαινόταν να φοράει δαχτυλίδι, κατά την διάρκεια του ταξιδιού της στο Τόκιο για την Πρωτοχρονιά.

Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η Madonna δεν θέλει να χάνει άλλο χρόνο και αναζητά πλέον κάτι αυθεντικό. Ο Akeem φαίνεται πως της προσφέρει αυτή την αίσθηση ηρεμίας και σύνδεσης που αναζητά, την κάνει να γελά και την φροντίζει καλύτερα από οποίονδήποτε άλλο σύντροφο που είχε.

Πρόσφατα, το ζευγάρι γιόρτασε τα 67α γενέθλια της τραγουδίστριας στην Τοσκάνη, μαζί με τα έξι παιδιά της, κάτι που ερμηνεύτηκε ως ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή της. «Μπορούσες να δεις από τον τρόπο που κοιτάζονταν ότι αυτό είναι αληθινό. Είναι εντελώς ερωτευμένη και τα παιδιά της τον αγαπούν απόλυτα», φέρεται να υποστήριξε οικογενειακός της φίλος.