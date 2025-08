Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα από πυρά ενόπλου σε καζίνο της πόλης Ρίνο, στη Νεβάδα των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε στο Grand Sierra Resort, μεταδίδει το CNN, διευκρινίζοντας πως μεταξύ των τραυματιών είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Suspect in custody after mass shooting at Grand Sierra Resort in Reno, Nevada; no threat to community. Multiple People Killed and Injured in Mass Shooting at Grand Sierra Resort in Renohttps://t.co/dfpSEoXb4l pic.twitter.com/BFwimVoPfP