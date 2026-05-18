Ερωτηματικά για τις συνθήκες θανάτου των 5 Ιταλών που έκαναν κατάδυση σε σπηλιά στις Μαλδίβες προκαλέι το γεγονός ότι η σορός του 44χρονου εκπαιδευτή Τζιανλούκα Μπενεντέτι, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από την είσοδο της σπηλιάς, μακριά από τους υπόλοιπους.

Οι 5 Ιταλοί είχαν πάει για κατάδυση στη σπηλιά Thinwana Kandu, γνωστή και ως «Σπηλιά των Καρχαριών», σε βάθος περίπου 60 μέτρων, όταν για κάποιο λόγο αν και ήταν καλά εκπαιδευμένοι έχασαν τη ζωή τους.

Advertisement

Advertisement

Σήμερα ομάδα επίλεκτων Φινλανδών δυτών κατάφερε να εντοπίσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στο βάθος ενός τούνελ στον τρίτο θαλάμο της σπηλιάς. Κι ενώ οι τέσσερις βρέθηκαν «σχεδόν μαζί» ο 44χρονος εντοπίστηκε πολύ μακριά. Η ανάσυρση τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Εκτός από τον Μπενεντέτι, τα άλλα θύματα ήταν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια Γεωλογίας στη Γένοβα, 51 ετών, η κόρη της Τζόρτζια, 22 ετών, ο 31χρονος βιολόγος Φεντερίκο Γκαλτιέρι και ο ερευντής Μούριελ Οντεντίνο, 31 ετών.

Το γραφείο ταξιδίων που οργάνωσε την κατάδυση ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι οι πέντε θα καταδύονταν τόσο βαθιά, πολύ πιο χαμηλά από το βάθος των 30 μέτρων που επιτρέπουν οι τοπικές Αρχές. Οι πέντε δύτες είχαν εμπειρία, αλλά δεν είχαν τον ειδικό, τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για καταδύσεις σε πολύ μεγάλο βάθος, παρά μόνο εξοπλισμό για αναψυχή.

Το ότι κανένας από τους πέντε δεν βγήκε στην επιφάνεια δείχνει ότι πιθανόν χάθηκαν μέσα στη σπηλιά. Οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει να επηρεάστηκαν από τον κακό καιρό. Τρίτο σενάριο είναι να παγιδεύτηκε ένας από τους πέντε και οι άλλοι να επιχείρησαν να τον απεγκλωβίσουν χωρίς επιτυχία και άρα να πανικοβλήθηκαν ή να τους τέλειωσε το οξυγόνο.

Υπήρχε κάμερα που κατέγραφε την κατάδυση

Ο σύζυγος της Μόνικα Μοντεφαλκόνε είπε ότι συνήθιζε να έχει πάνω της μια κάμερα που, αν εντοπιστεί, μπορεί να αποκαλύψει τι συνέβη στις τελευταίες στιγμές των δυτών.

Εντυπωσιακή όσο και τραγική είναι λεπτομέρεια είναι ότι η Μοντεφαλκόνε επέζησε το 2004 από το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό που χτύπησε τις Μαλδίβες μετά τον σεισμό στην Ινδονησία.

Το σπήλαιο χωρίζεται σε τρεις μεγάλους θαλάμους που συνδέονται με στενά περάσματα, δύο από τα οποία εξερευνήθηκαν την Παρασκευή. Η έρευνα, που από μόνη της είναι πολύ επικίνδυνη, αρχικά ήταν περιορισμένης έκτασης λόγω ανησυχιών σχετικά με το οξυγόνο και την αποσυμπίεση.

Η πρώτη επιχείρηση αναζήτησης των θυμάτων κατέληξε σε τραγωδία το Σάββατο, όταν ο στρατιωτικός δύτης Μοχάμεντ Μαχούντι εισήχθη στο νοσοκομείο και πέθανε από νόσο αποσυμπίεσης, αφού είχε βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης.