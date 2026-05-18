Εντοπίστηκαν οι σοροί των 4 αγνοούμενων δυτών που εγκλωβίστηκαν σε σπήλαιο στις Μαλδίβες την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Την είδηση μετέδωσαν αρχικά τοπικά μέσα ενημέρωσης στις Μαλδίβες, ενώ αργότερα επιβεβαιώθηκε και από το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Μέχρι πρότινος είχε ανασυρθεί μόνο η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Οι έρευνες ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα το πρωί, με τη συνδρομή ομάδας τριών Φινλανδών δυτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή εντοπισμού μέσα στις υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους περίπου 50 μέτρων στην ατόλη Βααβού, σύμφωνα με το DAN.

The bodies of four missing divers has been located inside the Vaavu atoll cave on a joint search & recovery operation conducted by MNDF CG, @PoliceMv, & a team of experts arranged by the Italian Government. Further dives to be carried out in the coming days to recover the bodies. May 18, 2026

Ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας βρίσκονται η 52χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 20χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, ο 31χρονος Μουριέλ Οντενίνο, ο 44χρονος εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι και ο 31χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι.

Μία νεαρή γυναίκα κατάφερε να σωθεί, καθώς την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην ακολουθήσει την υπόλοιπη παρέα στη μοιραία κατάδυση.

Την ίδια ώρα, η τραγωδία πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς έχασε τη ζωή του και ο δύτης διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων των Μαλδίβων, λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί. Ο στρατιωτικός συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων το Σάββατο (16/5/2026), όταν υπέστη νόσο αποσυμπίεσης.

Μετά το περιστατικό, η MNDF αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού, η οποία διεξαγόταν υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Τα σενάρια που εξετάζονται για τον θάνατο των δυτών

Ειδικοί που επικαλούνται ιταλικά μέσα όπως η Il Mesaggero, περιγράφουν τρία ως τα πιθανότερα σενάρια για τον θάνατο των πέντε Ιταλών.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται έχει να κάνει με το μείγμα των αερίων με τα οποία τροφοδοτούσε τους πέντε της καταδυτικής αποστολής το σκάφος Duke Of York. Σύμφωνα με τη Repubblica, το γιοτ παρείχε στους δύτες nitrox, έναν συνδυασμό αζώτου και οξυγόνου που χρησιμοποιείται σε πιο απαιτητικές καταδύσεις. Σε βάθος πενήντα μέτρων, ωστόσο, μια λανθασμένη δοσολογία μπορεί να μετατρέψει το οξυγόνο σε κίνδυνο: η πίεση το καθιστά τοξικό για το σώμα, καταπονώντας όλους τους μύες, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς. Για να αποφευχθεί αυτό, σε ορισμένα βάθη θα ήταν απαραίτητο να μειωθεί το ποσοστό οξυγόνου στο μείγμα και να αυξηθεί το ποσοστό ηλίου. Εάν αυτή η ισορροπία δεν διατηρούνταν, οι πέντε δύτες θα μπορούσαν να επηρεαστούν σχεδόν ταυτόχρονα, στοιχείο που εξηγεί το γιατί κανείς τους δεν κατάφερε να αναδυθεί.

Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει η ομάδα των 5. Όπως περιγράφεται, το υποβρύχιο σπήλαιο Alimathaa είναι ένα κοραλλιογενές φαράγγι μήκους περίπου 260 μέτρων σε βάθος έως και εξήντα μέτρων με αμυδρό φως, στενούς χώρους και διακλαδούμενα μονοπάτια. Ο συνδυασμός με την «κίτρινη» προειδοποίηση για τον καιρό που είχε εκδοθεί το βράδυ της Τετάρτης με ριπές ανέμου και φουρτουνιασμένη θάλασσα και άρα μειωμένη ορατότητα, θα μπορούσε να αποδεχθεί μοιραίος. Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και έμπειροι δύτες μπορεί να χάσουν τον προσανατολισμό τους και τότε έρχεται ο πανικός:: οι κινήσεις πολλαπλασιάζονται, η κατανάλωση αέρα επιταχύνεται και ο χρόνος για να βρεθεί η έξοδος τελειώνει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η σχεδόν ταυτόχρονη απώλεια και των πέντε της αποστολής δείχνει ότι συνέβη κάτι που λειτούργησε γρήγορα και για όλους μαζί.

Το τρίτο σενάριο που εξετάζεται – ακόμα και αν θεωρείται ότι είναι το λιγότερο πιθανό – είναι κάποιος από τους πέντε να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς με αποτέλεσμα το οξυγόνο και η ενέργεια να εξαντλήθηκε στην επιχείρηση διάσωσής του. Τα ισχυρά ρεύματα του Ινδικού Ωκεανού, που ενδεχομένως να είχαν γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα μπορούσαν να έχουν εμποδίσει οποιαδήποτε ασφαλή επιστροφή στην επιφάνεια της θάλασσας.

Σε κάθε περίπτωση η θέση των σωρών μέσα στο σπήλαιο πιστεύεται ότι θα δώσει στους ερευνητές τα κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση της αλληλουχίας των γεγονότων που οδήγησε στην τραγωδία.

