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Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές της η Μαντόνα κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής εμφάνισης στην Times Square.

Η 67χρονη τραγουδίστρια συμμετείχε σε συναυλία για το Pride, η οποία πραγματοποιήθηκε πάνω σε μια ειδικά διαμορφωμένη υπερυψωμένη σκηνή, τοποθετημένη πάνω από το κοινό. Η κατασκευή διέθετε στο άκρο της ένα διάφανο προστατευτικό κιγκλίδωμα, ωστόσο η Μαντόνα προχώρησε σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

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67 year old Madonna spreads eagle while performing for a Grindr event in New York City 🥴 pic.twitter.com/eBLF9CqGxH — Gina Milan (@ginamilan_) June 5, 2026

Σε πλάνο της ζωντανής μετάδοσης, θεατές από όλο τον κόσμο είδαν τη σταρ να τραγουδά έχοντας περάσει το ένα της πόδι πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, παραμένοντας για λίγα δευτερόλεπτα σε θέση που έδινε την αίσθηση ότι αιωρείται πάνω από το κοινό. Η στιγμή αυτή προκάλεσε πανικό σε αρκετούς θεατές, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αντίδρασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεκάδες χρήστες σχολίασαν το περιστατικό στο Χ, με έναν να γράφει: «Ο τρόπος που φώναξα ‘Μαντόνα’ όχι, μην το κάνεις!!!’ όταν κρεμόταν πάνω από το κιγκλίδωμα». Το συγκεκριμένο σχόλιο συγκέντρωσε μεγάλη απήχηση, με άλλους χρήστες να προσθέτουν αντιδράσεις όπως: «Με άγχωσε πάρα πολύ», «τρομοκρατήθηκα» και «σοβαρά, ήμουν σε φάση: ‘όχιιιιι, Θεέ μου’».

Madonna dangles her leg over the stage barrier at Times Square pop up concert with Grindr. pic.twitter.com/myFpU5EsKj — Pop Crave (@PopCrave) June 5, 2026

Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα πιο χιουμοριστικά σχόλια, όπως: «Φίλε, αγχωθήκαμε, χαχαχαχα» και «Ήμουν σε φάση ‘εεε, όχι, δεν το κάνουμε αυτό’».

Παρόλα αυτά, η Μαντόνα, φορώντας ροζ και γαλάζιο κορσέ μαζί με μπότες πάνω από το γόνατο, έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις, ερμηνεύοντας τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο «Confessions ΙΙ».