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Η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να αναβάλει την περιοδεία της, εστιάζοντας στην απαιτητική διαδικασία της αποθεραπείας της μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας.

Το κίνητρο για την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις αποτέλεσαν τα έξι παιδιά της, τα οποία τη στήριξαν καθοριστικά σε όλη τη διάρκεια της ανάρρωσης.

Η καλλιτέχνιδα τιμά τη νοσηλεύτρια που τη φρόντισε στη ΜΕΘ κρατώντας ένα λούτρινο χταπόδι, το οποίο ονόμασε Οκτάβια προς τιμήν της.

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Η Μαντόνα αναφέρθηκε στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το 2023, όταν νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από βακτηριακή λοίμωξη που οδήγησε σε σήψη. Η 67χρονη σταρ παρέμεινε για δύο ημέρες σε κώμα, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε τεχνητό κώμα, ενώ παρουσίασε ανεπάρκεια στους πνεύμονες και τους νεφρούς. Η σοβαρή αυτή δοκιμασία είχε ως αποτέλεσμα να αναβάλει την περιοδεία της, προτού επιστρέψει λίγους μήνες αργότερα στις ζωντανές εμφανίσεις.

Σε συνέντευξή της στη Vogue Italia, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι κοιμάται κάθε βράδυ με ένα λούτρινο χταπόδι, το οποίο ονόμασε Οκτάβια, ως φόρο τιμής στη νοσηλεύτρια που τη φρόντισε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της και της έδωσε δύναμη να συνεχίσει να παλεύει.

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«Αυτό είναι το αγαπημένο μου λούτρινο. Τη λένε Οκτάβια και κοιμάμαι μαζί της κάθε βράδυ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και ήταν αυτή η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντιζε, το όνομά της ήταν Ολίβια. Μου φώναζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ, και μου έδωσε πραγματικά πολύ θάρρος και ελπίδα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και γύρισα σπίτι, η αδερφή μου μού έδωσε αυτό το χταπόδι. Την κοίταξα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η νοσοκόμα μου που με φρόντιζε», είπε η σταρ.

Η Μαντόνα εξήγησε ότι το όνομα του λούτρινου προέκυψε από εκείνο της νοσηλεύτριας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποια από τις αδελφές της ήταν εκείνη που της το χάρισε.

«Είναι μαζί μου από τότε. Το λούτρινο αρχίζει να γίνεται κάπως αηδιαστικό, αλλά το αγαπώ. Το λατρεύω», είπε.

Κατά την επιστροφή της στη σκηνή το 2024, στο πλαίσιο της Celebration Tour, η τραγουδίστρια είχε χαρακτηρίσει όσα έζησε ως μια εμπειρία «κοντά στον θάνατο», αποκαλύπτοντας μάλιστα ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπε όταν συνήλθε.

«Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό ήταν ο Θεός που μου έλεγε: “Θέλεις να έρθεις; Θέλεις να ανέβεις μαζί μου;”», είπε, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η πρώτη της λέξη μετά το 48ωρο κώμα ήταν το «Όχι».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ένας από τους γιατρούς που τη φρόντισαν βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό της συναυλίας της στο Los Angeles και περιέγραψε τις συμβουλές που της έδινε κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας της.

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«Τηλεφωνούσα μέρα παρά μέρα και ρωτούσα [τον γιατρό μου] γιατί δεν είχα καθόλου ενέργεια, πότε θα επέστρεφε η ενέργειά μου; Πότε θα ένιωθα ξανά ο εαυτός μου; Πότε μπορώ να ξαναπάω σε περιοδεία; Το μόνο που έλεγε ήταν: “Βγες έξω στον ήλιο”… Ήταν τόσο δύσκολο για μένα να περπατήσω από το σπίτι μου στην πίσω αυλή και να καθίσω στον ήλιο. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά ήταν δύσκολο», είπε.

Κλείνοντας, η Μαντόνα τόνισε ότι σημαντικό ρόλο στην ανάρρωσή της έπαιξαν τα έξι παιδιά της, τα οποία αποτέλεσαν το μεγαλύτερο κίνητρό της για να επιστρέψει στις συναυλίες.

«Τα παιδιά μου είναι αυτά που πραγματικά με βοήθησαν να τα καταφέρω, επειδή δούλεψαν τόσο σκληρά. Δεν ήθελα να τα απογοητεύσω, οπότε απλώς όρισα μια ημερομηνία. Και αυτή η ημερομηνία έγινε πραγματικότητα», σημείωσε.

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