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Στη συνέντευξή της, η τριαντάχρονη αναφέρεται στη στενή σχέση με τη γιαγιά της, Άννα Μαρία, καθώς και στην καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον σύντροφό της, τον επιχειρηματία Μαρτίν Πακανοφσκί.

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Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον κόσμο της μόδας και της διεθνούς κοσμικής ζωής. Με συχνές εμφανίσεις στις πρώτες σειρές μεγάλων επιδείξεων μόδας, ταξίδια σε όλο τον κόσμο και μια εντυπωσιακή καθημερινότητα στη Νέα Υόρκη, έχει αποκτήσει τη δική της θέση στη διεθνή lifestyle σκηνή.

Μάλιστα, ο γνωστός τίτλος του περιοδικού Tatler την είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως το «πιο cool πρόσωπο στον κόσμο». Τώρα, η 30χρονη Μαρία Ολυμπία προσθέτει ακόμη μία σημαντική εμφάνιση στο ενεργητικό της, καθώς πρωταγωνιστεί στο ψηφιακό εξώφυλλο της Vogue Scandinavia.

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Η μοναχοκόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με εντυπωσιακές στιλιστικές επιλογές. Σε μία από τις φωτογραφίες φορά ένα γούνινο παλτό σε έντονο πράσινο χρώμα, συνδυασμένο με ροζ καλσόν. Με τα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω, διακριτικό μακιγιάζ και εντυπωσιακά σκουλαρίκια σε σμαραγδί και χρυσές αποχρώσεις, υιοθετεί ένα ιδιαίτερο look που τραβά τα βλέμματα.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ο φωτογράφος Λάντον ΜακΜάχον την απαθανατίζει στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου έχει ως βάση της, με μια εφημερίδα και έναν καφέ στο χέρι. Η Μαρία Ολυμπία δείχνει να έχει υιοθετήσει πλήρως τον ρυθμό της αμερικανικής μεγαλούπολης, φορώντας ένα λαμπερό εμπριμέ πουκάμισο, μπλε παντελόνι και διάφανα γυαλιά ηλίου. Τα χρυσά σκουλαρίκια με διαμάντια και τα μακριά ξανθά μαλλιά της ολοκληρώνουν την εμφάνιση.

Μια τρίτη φωτογραφία θυμίζει σκηνή από τη σειρά «Sex and the City». Η ίδια εμφανίζεται να διασχίζει τρέχοντας έναν δρόμο, κρατώντας μια τσάντα γεμάτη ψώνια. Φορά μαύρο κολάν, λευκή μπλούζα, καφέ καμπαρντίνα και σκούρα γυαλιά ηλίου, σε ένα πιο καθημερινό αλλά εξίσου προσεγμένο σύνολο.

Η στενή σχέση με τη βασίλισσα Άννα Μαρία

Στη συνέντευξή της στη Vogue Scandinavia, η Μαρία Ολυμπία μιλά για τη στενή σχέση που διατηρεί με τη γιαγιά της, Άννα Μαρία, την τελευταία βασίλισσα της Ελλάδας, την οποία περιγράφει ως έναν ιδιαίτερα ζεστό και δοτικό άνθρωπο.

«Για έναν άνθρωπο που σε όλη του τη ζωή τού έλεγαν πώς να συμπεριφέρεται και τι να κάνει, εκείνη δεν μου φέρθηκε ποτέ με αυτόν τον τρόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η γιαγιά της δεν προσπάθησε ποτέ να της επιβάλει κανόνες συμπεριφοράς.

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Η 30χρονη αναφέρεται επίσης στην επιρροή που έχει ασκήσει στη ζωή της η μητέρα της, Μαρί Σαντάλ, αλλά και στην αγάπη της για τη σκανδιναβική μόδα. Οι δυο τους μοιράζονται το ίδιο νούμερο παπουτσιού και έχουν κοινή αγάπη για τα ρούχα, ωστόσο υπάρχει κάτι που η μητέρα της δεν είναι ακόμη διατεθειμένη να αποχωριστεί: τα vintage δερμάτινα μπουφάν της.

Ο Αργεντινός σύντροφος και τα 30ά γενέθλια

Η φωτογράφιση έρχεται λίγους μήνες μετά τα 30ά γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας, τα οποία γιόρτασε με ένα εντυπωσιακό πάρτι και έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, τον Αργεντινό επιχειρηματία Μαρτίν Πακανοφσκί.

Οι εορτασμοί περιλάμβαναν πάρτι σε γιοτ, οικογενειακό δείπνο που διοργάνωσαν οι γονείς της, ατελείωτο χορό και δύο τούρτες. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν ξεχώρισε εκείνη στην οποία η Μαρία Ολυμπία ποζάρει με τους γονείς της, φορώντας ένα μικροσκοπικό γκρι μπικίνι και λευκό λινό σορτς.

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Ο Παύλος Ντε Γκρες μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της κόρης του να κόβει τη σοκολατένια τούρτα της, ενώ τη συνόδευσε με τη φράση «η ηλιαχτίδα μου».

Η Μαρία Ολυμπία είχε συνδεθεί για πρώτη φορά με τον Μαρτίν Πακανοφσκί τον Μάρτιο του 2024, μετά το τέλος της τριετούς σχέσης της με τον Βρετανό αριστοκράτη Περέγκριν Πίρσον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημοσιογράφου της Daily Mail, Ρίτσαρντ Ίντεν, οι δυο τους γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια και διατηρούσαν εξαιρετική σχέση. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο πάρτι για τα 30ά γενέθλια της Ηλέκτρας Νιάρχου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Σκωτία.

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Οι δυο τους φέρεται να ήταν αχώριστοι στη γιορτή που φιλοξενήθηκε στο ιστορικό κάστρο Μπαρνμπούγκλ, λίγο έξω από το Εδιμβούργο, όπου συγκεντρώθηκαν γνωστά πρόσωπα της βρετανικής υψηλής κοινωνίας.

Η ζωή της στη Νέα Υόρκη και η οικογένειά της

Η Μαρία Ολυμπία γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής της ηλικίας στη Βρετανία, όπου μετακόμισε με τους γονείς της και τους τέσσερις μικρότερους αδελφούς της.

Η οικογένεια διατηρεί στενούς δεσμούς και η ίδια έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους γονείς της. Ο Παύλος Ντε Γκρες, πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έχει χαρακτηρίσει την κόρη του «πυρκαγιά» («firecracker daughter»), ενώ η Μαρία Ολυμπία φέρεται να επικοινωνεί καθημερινά με τη μητέρα της μέσω FaceTime.

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Παρά την κατάργηση της ελληνικής μοναρχίας το 1973, η οικογένεια εξακολουθεί να διατηρεί τους δεσμούς της με τις ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες, ενώ η Μαρία Ολυμπία έχει και έναν ιδιαίτερο δεσμό με τη βρετανική βασιλική οικογένεια: νονός της είναι ο βασιλιάς Κάρολος.

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