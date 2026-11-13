Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ χαρακτηρίστηκε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ο «τελευταίος πιστός δισεκατομμυριούχος» της τεχνολογίας, λόγω της μακροχρόνιας σχέσης του με την Πρισίλα Τσαν.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2003 κατά τη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων στο Χάρβαρντ και παντρεύτηκε το 2012 σε μια ιδιωτική τελετή.

Παρά την τεράστια περιουσία του ιδρυτή της Meta, η οικογένεια επιδιώκει να διατηρεί χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα των τριών παιδιών τους.

Το ζευγάρι έχει δεσμευτεί να διαθέσει το 99% των μετοχών του για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω της πρωτοβουλίας Chan Zuckerberg Initiative, στηρίζοντας την έρευνα και την εκπαίδευση.

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Στον κόσμο των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, όπου οι επιχειρηματικές επιτυχίες συνοδεύονται συχνά από πολυτελείς γάμους, πολύκροτα διαζύγια και προσωπικά σκάνδαλα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας εντελώς διαφορετικής συζήτησης.

Όχι για το Facebook, το Instagram, την τεχνητή νοημοσύνη ή τα δισεκατομμύρια που επενδύει στη Meta.

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Αλλά για τη γυναίκα του.

Ο 42χρονος ιδρυτής του Facebook χαρακτηρίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ο τελευταίος πιστός δισεκατομμυριούχος που απέμεινε».

Η φράση έγινε viral, με αναρτήσεις όπως εκείνη του δημοφιλούς λογαριασμού Pubity στο Instagram, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις.

Πρόκειται βεβαίως για έναν χιουμοριστικό χαρακτηρισμό και όχι για κάποιο αντικειμενικό συμπέρασμα σχετικά με την προσωπική ζωή των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη.

Πίσω από το διαδικτυακό αστείο, όμως, υπάρχει μια πραγματική ιστορία που ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια.

Η γνωριμία που έγινε στην ουρά μιας τουαλέτας

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Το 2003, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ήταν ένας νεαρός φοιτητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Δεν είχε δημιουργήσει ακόμη το Facebook, δεν ήταν δισεκατομμυριούχος και ασφαλώς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποτε θα διηύθυνε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους του κόσμου.

Σε ένα φοιτητικό πάρτι γνώρισε την Πρισίλα Τσαν, επίσης φοιτήτρια του Χάρβαρντ.

Το απρόσμενο είναι ότι συναντήθηκαν περιμένοντας στην ουρά για την τουαλέτα.

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Την ιστορία την αφηγήθηκε ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ το 2017, στην ομιλία του κατά την τελετή αποφοίτησης του Χάρβαρντ.

Είχε προηγηθεί η δημιουργία του Facemash, μιας ιστοσελίδας που τον είχε φέρει αντιμέτωπο με την πειθαρχική διαδικασία του πανεπιστημίου.

Οι φίλοι του πίστευαν ότι θα αποβαλλόταν και είχαν οργανώσει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι.

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Εκεί γνώρισε την Πρισίλα.

Όπως θυμήθηκε αργότερα, της πρότεινε να βγουν γρήγορα ραντεβού, επειδή πίστευε ότι σε τρεις ημέρες θα τον έδιωχναν από το πανεπιστήμιο.

Δεν τον έδιωξαν. Αργότερα εγκατέλειψε ο ίδιος τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στο Facebook.

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Η σχέση τους, όμως, είχε ήδη αρχίσει.

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Ο γάμος-έκπληξη μετά την είσοδο του Facebook στο χρηματιστήριο

Στις 19 Μαΐου 2012, ο Ζάκερμπεργκ και η Τσαν παντρεύτηκαν σε μια μικρή τελετή στο σπίτι τους στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας.

Είχε προηγηθεί, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η ιστορική εισαγωγή του Facebook στο χρηματιστήριο.

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Οι περίπου 100 προσκεκλημένοι δεν γνώριζαν ότι θα παρακολουθούσαν γάμο.

Πίστευαν ότι είχαν προσκληθεί για να γιορτάσουν την αποφοίτηση της Πρισίλα από την Ιατρική Σχολή.

Αντί για μια λαμπερή τελετή με εκατοντάδες διάσημους, το ζευγάρι επέλεξε μια ιδιωτική οικογενειακή γιορτή.

Η Πρισίλα Τσαν, παιδίατρος στο επάγγελμα, ακολούθησε τη δική της επαγγελματική διαδρομή, χωρίς να περιοριστεί στον ρόλο της συζύγου ενός πανίσχυρου επιχειρηματία.

Τρεις κόρες και μια οικογένεια μακριά από τα συνεχή φώτα της δημοσιότητας

Το ζευγάρι απέκτησε τρεις κόρες.

Τη Μαξίμα, που γεννήθηκε το 2015, την Όγκαστ το 2017 και την Ορέλια το 2023.

Πριν από τη γέννηση της πρώτης τους κόρης, είχαν βιώσει τρεις αποβολές, μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία για την οποία μίλησαν δημόσια, επιδιώκοντας να ενθαρρύνουν και άλλα ζευγάρια.

Παρά την τεράστια δημοσιότητα που συνοδεύει τον Ζάκερμπεργκ, η οικογένεια διατηρεί σχετικά περιορισμένη δημόσια παρουσία.

Ο ίδιος δημοσιεύει κατά καιρούς προσωπικές στιγμές, επετείους και οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά το ζευγάρι προσπαθεί να προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών του.

Μια περιουσία δισεκατομμυρίων που δεν προορίζεται ολόκληρη για τα παιδιά

Το 2015, μετά τη γέννηση της πρώτης τους κόρης, ο Ζάκερμπεργκ και η Τσαν ανακοίνωσαν μια από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές δεσμεύσεις στην ιστορία της τεχνολογίας.

Δήλωσαν την πρόθεσή τους να διαθέσουν στη διάρκεια της ζωής τους το 99% των μετοχών τους στο Facebook για κοινωνικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Δημιούργησαν τη Chan Zuckerberg Initiative, με δραστηριότητες στην επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και την αντιμετώπιση ασθενειών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune στις 7 Νοεμβρίου 2026, η προσωπική περιουσία του Ζάκερμπεργκ ξεπερνά πλέον τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά το τεράστιο αυτό ποσό, η δημόσια φιλανθρωπική δέσμευση του ζευγαριού σημαίνει ότι οι τρεις κόρες τους δεν προορίζονται να κληρονομήσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Γιατί η Silicon Valley μιλά ξαφνικά για την πίστη στον γάμο

Η συζήτηση για τον Ζάκερμπεργκ δεν προέκυψε τυχαία.

Τα τελευταία χρόνια, η προσωπική ζωή ορισμένων από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της τεχνολογίας έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Τζεφ Μπέζος, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Έλον Μασκ έχουν βρεθεί, για διαφορετικούς λόγους, στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για γάμους, διαζύγια και προσωπικές σχέσεις.

Τον Νοέμβριο του 2026, η νέα κρίση που συνδέθηκε με την προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ και την αποχώρησή του από την ηγεσία της Nvidia επανέφερε τη συζήτηση για το πόσο μπορούν οι προσωπικές επιλογές ενός πανίσχυρου διευθύνοντος συμβούλου να επηρεάσουν μια εταιρεία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ζάκερμπεργκ παρουσιάστηκε από ορισμένα δημοσιεύματα και χρήστες των κοινωνικών δικτύων ως η εξαίρεση.

Στις 12 Νοεμβρίου, το οικονομικό μέσο Invezz δημοσίευσε άρθρο με θέμα τον «τελευταίο πιστό δισεκατομμυριούχο» της τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον χιουμοριστικό όρο «Fidelity Premium», δηλαδή ένα υποτιθέμενο χρηματιστηριακό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να αποδίδεται στη σταθερότητα της προσωπικής ζωής ενός επιχειρηματία.

Η προσέγγιση είναι σατιρική. Δεν αποτελεί αναγνωρισμένο οικονομικό δείκτη ούτε επιστημονικό κριτήριο αξιολόγησης των εταιρειών.

Η γυναίκα που ήταν δίπλα του πριν από τα δισεκατομμύρια

Αυτό που κάνει την ιστορία του Ζάκερμπεργκ και της Τσαν ενδιαφέρουσα δεν είναι ο διαδικτυακός τίτλος περί «τελευταίου πιστού».

Είναι η χρονική διαδρομή της σχέσης τους.

Η Πρισίλα τον γνώρισε όταν ήταν ακόμη ένας άγνωστος φοιτητής.

Ήταν δίπλα του όταν το Facebook εξελίχθηκε από ένα πανεπιστημιακό εγχείρημα σε παγκόσμια πλατφόρμα.

Έζησαν μαζί την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, τις μεγάλες επιχειρηματικές επιτυχίες, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις για τα προσωπικά δεδομένα, τις ακροάσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο και τις αμφισβητούμενες επενδύσεις στο metaverse.

Και σήμερα συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, έχοντας δημιουργήσει οικογένεια και αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα.

Ο Ζάκερμπεργκ είχε δηλώσει το 2017 ότι η γνωριμία με την Πρισίλα ήταν η σημαντικότερη προσωπική ανάμνησή του από το Χάρβαρντ.

Ίσως αυτό να εξηγεί καλύτερα από οποιοδήποτε διαδικτυακό meme γιατί η συγκεκριμένη ιστορία εξακολουθεί να συγκινεί.

Σε έναν κόσμο όπου σχεδόν τα πάντα μετρώνται με χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, αριθμούς χρηστών και δισεκατομμύρια δολάρια, μια σχέση που ξεκίνησε στην ουρά μιας φοιτητικής τουαλέτας αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική στον χρόνο.

Και αυτό, ανεξάρτητα από τον υπερβολικό χαρακτηρισμό που της αποδίδει σήμερα το διαδίκτυο, είναι από μόνο του μια ενδιαφέρουσα ιστορία.