Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023, καθώς πρώην βοηθός του κατηγορείται ότι επιχείρησε να εξαφανίσει αποδεικτικά στοιχεία που συνδέονταν με τη χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Κένεθ Ιουαμάσα φέρεται να ξεκίνησε προσπάθεια συγκάλυψης μόλις μία ώρα μετά τον θάνατο του 54χρονου Πέρι, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στις 29 Οκτωβρίου 2023 στο τζακούζι της κατοικίας του στην Καλιφόρνια.

Matthew Perry's live-in assistant is set to be sentenced on Wednesday for administering the dose of ketamine that killed the "Friends" actor in 2023. https://t.co/5oqpm6GvFg — ABC News (@ABC) May 27, 2026

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ιουαμάσα κατέστρεψε τόσο απτά όσο και ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ φέρεται να ζήτησε και από άλλα πρόσωπα να εξαφανίσουν στοιχεία που συνέδεαν ένα δίκτυο προμήθειας ουσιών για προσωπική χρήση του ηθοποιού.

Ο πρώην βοηθός έχει ήδη δηλώσει ένοχος για συνωμοσία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, στο πλαίσιο συμφωνίας που έκανε με τις Αρχές το 2024. Οι εισαγγελείς ζητούν να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης 41 μηνών, ενώ αρχικά βρισκόταν αντιμέτωπος ακόμη και με ποινή κάθειρξης έως 15 ετών.

Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης ότι ο Ιουαμάσα, παρότι δεν είχε καμία ιατρική εκπαίδευση, φέρεται να χορηγούσε επανειλημμένα στον Μάθιου Πέρι δόσεις κεταμίνης, ακόμη και κατά τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Παράλληλα, κατηγορείται πως προσπάθησε να αποκρύψει τη συμμετοχή του στην υπόθεση, δίνοντας ψευδείς καταθέσεις και υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο ηθοποιός είχε κρύψει τα φιαλίδια στο σπίτι του.

Η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, με την ανακοίνωση της ποινής που θα επιβληθεί.

Με πληροφορίες από Daily Mail