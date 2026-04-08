Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών και τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή της καταδικάστηκε τη Μεγάλη Τετάρτη η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», η οποία είχε ομολογήσει την ενοχή της για την παράνομη πώληση κεταμίνης που συνδέθηκε με τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι.

Η Σάνγκα είχε παραδεχτεί το φθινόπωρο του 2024 την ενοχή της για πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση υπερδοσολογίας του 2023, ενώ παρέμενε υπό κράτηση από τη σύλληψή της τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στις 25 Μαρτίου, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας είχαν ζητήσει ποινή 180 μηνών φυλάκισης, χαρακτηρίζοντάς την «έμπορο ναρκωτικών που πούλησε ουσίες που έβλαψαν ανθρώπους». Όπως ανέφεραν, η Σάνγκα συνέχισε τη διακίνηση ακόμη και αφού ενημερώθηκε ότι τα ναρκωτικά της συνδέθηκαν με θάνατο, δείχνοντας, κατά την εκτίμησή τους, «ψυχρή σκληρότητα και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή», καθώς έθεσε το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους και προκάλεσε ανείπωτο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι της, Mark J. Geragos και Alexandra Kazarian, υποστήριξαν σε υπόμνημα 16 σελίδων ότι η κατηγορούμενη έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις της και ζήτησαν ποινή ίση με τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Ο Μάθιου Πέρι, 54 ετών, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 στο θερμαινόμενο τμήμα της πισίνας του σπιτιού του στην περιοχή Pacific Palisades του Λος Άντζελες. Το ιατροδικαστικό πόρισμα απέδωσε τον θάνατό του σε τυχαία υπερδοσολογία κεταμίνης.

Ο ηθοποιός, ιδιαίτερα αγαπητός για τον ρόλο του Chandler Bing στη σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό σε ναρκωτικά και αλκοόλ. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του υποβαλλόταν σε θεραπεία με έγχυση κεταμίνης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους, ενώ παράλληλα αναζητούσε και δόσεις χωρίς ιατρική επίβλεψη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εισαγγελέων, η Σάνγκα συνεργάστηκε με τον Erik Fleming για την προμήθεια κεταμίνης στον ηθοποιό. Μόνο τον μήνα του θανάτου του, φέρονται να πούλησαν 51 φιαλίδια, τα οποία παραδόθηκαν στον προσωπικό βοηθό του Πέρι, Kenneth Iwamasa. Ο τελευταίος προχώρησε σε επανειλημμένες ενέσεις στον ηθοποιό, ακόμη και την ημέρα του θανάτου του.

Μετά το περιστατικό, η Σάνγκα φέρεται να έστειλε μήνυμα στον Fleming μέσω της εφαρμογής Signal, ζητώντας του να διαγράψει τα σχετικά μηνύματα.

Τanto ο Fleming όσο και ο Iwamasa έχουν επίσης ομολογήσει την ενοχή τους για κατηγορίες που σχετίζονται με διανομή κεταμίνης, με τις ποινές τους να αναμένονται εντός του μήνα.

Η Σάνγκα, η οποία διαθέτει διπλή υπηκοότητα Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου, παραδέχτηκε ακόμη ότι χρησιμοποιούσε την κατοικία της στο Βόρειο Χόλιγουντ ως χώρο αποθήκευσης, συσκευασίας και διανομής ναρκωτικών τουλάχιστον από το 2019, συμπεριλαμβανομένων κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το 2019 είχε πουλήσει κεταμίνη στον Κόντι ΜακΛάουρι, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερδοσολογία, στοιχείο που ενισχύει το βαρύ κατηγορητήριο και τη συνολική εικόνα της δράσης της.

Με πληροφορίες από το BBC

