Μια 17χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της στη Νότια Ουαλία, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία αποτίει φόρο τιμής σε ένα κορίτσι που όλοι περιγράφουν ως «το πιο αγαπητό άτομο». Η αστυνομία κλήθηκε νωρίς το πρωί, γύρω στις 7:15, σε σπίτι στο Σεφν Φόρεστ. Εκεί εντόπισε τη 17χρονη Λέινι Γουίλιαμς σοβαρά τραυματισμένη με πολλαπλές μαχαιριές. Παρά τις προσπάθειες, η κοπέλα διαπιστώθηκε νεκρή επί τόπου, ενώ η 38χρονη μητέρα της, Ριάν Στίβενς, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μητέρα τραυματίστηκε προσπαθώντας να υπερασπιστεί την κόρη της. Ένας 18χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται από τις αρχές.

Η προγιαγιά της Λέινι, Φλόρενς Τζόουνς, 78 ετών, δήλωσε συγκλονισμένη: «Η μητέρα της Λέινι είπε ότι πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις. Είμαι σε σοκ. Ήταν ένα υπέροχο, γεμάτο ζωή κορίτσι. Ζούσε μαζί μου τα τελευταία χρόνια και δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη». Ο παππούς της, Ρόμπερτ Στίβενς, ανέφερε ότι ο δράστης «όρμησε προς τη Λέινι με το μαχαίρι και η μητέρα της άκουσε τις κραυγές».

Σύμφωνα με συγγενή, η Λέινι πρόλαβε να πει στον 8χρονο αδελφό της —μάρτυρα της επίθεσης— να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι για να σωθεί. Το αγόρι βρίσκεται τώρα με τον πατέρα του, ενώ η μητέρα τους παραμένει υπό νοσηλεία. Η κοινότητα έχει βυθιστεί στο πένθος, με τους κατοίκους να αφήνουν λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη της 17χρονης. Μια γειτόνισσα είπε: «Η Λέινι ήταν το πιο γλυκό, ευγενικό άτομο. Τα κορίτσια στη γειτονιά είναι συντετριμμένα». Η μητέρα της, Ριάν, περιγράφεται ως μια «ήρεμη, φροντιστική γυναίκα» που ζούσε στο σπίτι για πάνω από πέντε χρόνια.

Η κάτοικος Μισέλ Ντέιβις ανέφερε: «Είναι τραγικό. Ένα κορίτσι με όλη τη ζωή μπροστά του χάθηκε. Η μητέρα της επιβίωσε, αλλά αυτό που έζησε δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρή αστυνομική δύναμη, με περιπολικά να φρουρούν το σπίτι στο Μπλάκγουντ. Οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Νότιας Ουαλίας. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τις περιπολίες για την ασφάλεια και την καθησυχασμό των κατοίκων.