Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του οίκου Dior, Ματίλντ Φαβιέ, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Στο ίδιο δυστύχημα, που προκλήθηκε από σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό, σκοτώθηκε επίσης ο σύντροφός της και κινηματογραφικός παραγωγός Νικολά Αλτμάγιερ.

Η 57χρονη Φαβιέ διέγραψε πολυετή πορεία στον χώρο της μόδας, έχοντας εργαστεί προηγουμένως στο περιοδικό Glamour και στον οίκο Prada.

Πέρα από την επαγγελματική της σταδιοδρομία, η ίδια ανέπτυξε σημαντική κοινωνική δράση ιδρύοντας τον οργανισμό Esthétique & Cancer για τη στήριξη ασθενών.

Στελέχη του οίκου Dior αποχαιρέτησαν τη συνεργάτιδά τους, αναγνωρίζοντας την προσφορά της και την προσωπικότητά της στον χώρο της υψηλής ραπτικής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκαρισμένος παραμένει ο κόσμος της μόδας από τον θάνατο της Ματίλντ Φαβιέ, της διευθύντριας δημοσίων σχέσεων του Dior, σε τροχαίο δυστύχημα τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου.

Η είδηση είναι ιδιαίτερα τραγική, καθώς η Ματίλντ Φαβιέ είχε βρεθεί στην Ελλάδα μόλις λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα που της κόστισε τη ζωή.

Advertisement

Advertisement

Η 57χρονη Φαβιέ και ο σύντροφός της, ο Γάλλος κινηματογραφικός παραγωγός Νικολά Αλτμάγιερ , σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με φορτηγό στο Ντε-Σεβρ της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Στις αρχές Αυγούστου είχε ταξιδέψει στην Πάτμο, όπου έκανε διακοπές μαζί με τη μητέρα της και μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί.

Η τελευταία της ανάρτηση στα social media ήταν από διακοπές στη νοτιοδυτική Γαλλία, λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα.

Η γυναίκα πίσω από το όνομα Dior

Η Φαβιέ υπήρξε για περισσότερο από μία δεκαετία διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του Dior Couture, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στο Glamour και στον οίκο Prada.

Από τη θέση της στον Dior είχε αναπτύξει σχέσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας, του κινηματογράφου και της διεθνούς υψηλής κοινωνίας. Η Ντελφίν Αρνό, επικεφαλής της Christian Dior Couture, την αποχαιρέτησε ως «εξαιρετικό άνθρωπο» και «πιστή φίλη», ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Dior Τζόναθαν Άντερσον την χαρακτήρισε ενσάρκωση της κομψότητας και του πνεύματος της υψηλής ραπτικής.

Advertisement

Η Φαβιέ είχε επίσης μια σημαντική κοινωνική δράση. Μετά τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού ίδρυσε την Esthétique & Cancer, με στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ασθένεια να διατηρήσουν την αυτοπεποίθησή τους μέσω της φροντίδας και της αισθητικής.

Το 2024 είχε κυκλοφορήσει και το βιβλίο «Mathilde à Paris», μέσα από το οποίο παρουσίαζε το προσωπικό της Παρίσι, μακριά από την εικόνα του λαμπερού κόσμου της μόδας.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι οι τελευταίες δημόσιες εικόνες της είναι από τις διακοπές της — πρώτα στην Πάτμο και στη συνέχεια στη Γαλλία — λίγο πριν από το μοιραίο τροχαίο.

Advertisement