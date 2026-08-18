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Ένα νέο σοβαρό επεισόδιο, που επαναφέρει στο προσκήνιο την ακραία επικινδυνότητα για την εμπορική ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Το ελληνόκτητο bulk carrier «ANNA S», υπό σημαία Λιβερίας δέχθηκε βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά του ρωσικού λιμανιού του Νοβοροσίσκ.

Το φορτηγό πλοίο, συμφερόντων της Neptune Tradebulk των αδελφών Δημήτρη και Γιώργου Στεφάνου, κατευθυνόταν κενό φορτίου προς το Νοβοροσίσκ με σκοπό την παραλαβή σιτηρών.

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Το χρονικό της επίθεσης και η επιχείρηση διάσωσης

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και αμέσως ξεσπασε πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το πλοίο. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο αν το bulk carrier παραμένει στην επιφάνεια ή έχει αρχίσει να βυθίζεται.

Στο «ANNA S» επέβαιναν 21 μέλη πληρώματος —20 Φιλιππινέζοι ναυτικοί και ο Ρουμάνος πλοίαρχος. Αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο, το πλήρωμα εγκατέλειψε εγκαίρως το πλοίο. Για καλή τους τύχη, περισυνελέγησαν σώοι από το εμπορικό πλοίο «Elina B», το οποίο έπλεε στην περιοχή.

Δεύτερο πλήγμα σε λίγες ώρες – Ανησυχία για τα εμπορικά πλοία

Η δραματική αλληλουχία των γεγονότων δεν σταμάτησε εκεί. Περίπου πέντε ώρες μετά τη διάσωση των 21 ναυτικών, το «Elina B» δέχθηκε επίσης πλήγμα από βλήμα. Παρά την επίθεση, το πλοίο κατάφερε να διατηρήσει την πορεία του και συνέχισε να πλέει με ταχύτητα 9,5 κόμβων κατευθυνόμενο προς λιμάνι της Τουρκίας.

Το συμβάν αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την κλιμάκωση της έντασης στις θαλάσσιες ζώνες της Μαύρης Θάλασσας. Το γεγονός ότι στο στόχαστρο βρέθηκε ένα κενό φορτίου εμπορικό σκάφος σε αποστολή μεταφοράς τροφίμων υπογραμμίζει τους τεράστιους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πληρώματα στην ευρύτερη περιοχή του Νοβοροσίσκ, ενός από τους κρισιμότερους κόμβους εξαγωγής σιτηρών.