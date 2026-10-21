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Η Βόρεια Κορέα διέταξε τις δυνάμεις της στα σύνορα να προβούν σε «άμεση και αποφασιστική δράση» αν οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις απειλήσουν την ασφάλειά τους, μετέδωσαν την Τετάρτη κρατικά ΜΜΕ, κλιμακώνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης στα σύνορα.

Προηγουμένως η Σεούλ είχε δεσμευτεί να τιμωρήσει «αποφασιστικά» οποιαδήποτε περαιτέρω πρόκληση από πλευράς της Πιονγκγιάνγκ αν η Βόρεια Κορέα κάνει πραγματικότητα τις απειλές της για ενίσχυση των δυνάμεών της κατά μήκος των συνόρων.

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Ο στρατάρχης Πακ Τζονγκ Τσον της Βόρειας Κορέας επιθεώρησε οχυρώσεις στα σύνορα την Τρίτη, συνοδευόμενος από την Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ είπε ότι νέες μονάδες είχαν πάρει τις «θέσεις βολής» τους στα σύνορα, μετέδωσε το KCNA.

Οι εντάσεις ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα έχουν αυξηθεί από τότε που η Πιονγκγιάνγκ άρχισε να οχυρώνει τα σύνορα, τον Απρίλιο του 2024. Τις δύο χώρες χωρίζει η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που δημιουργήθηκε μετά την εκεχειρία του 1953, με την οποία σταμάτησε ο πόλεμος της Κορέας.

Η Σεούλ λέει πως η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει μέχρι και 7.000 εργάτες στα σύνορα φέτος, με περίπου 50 περάσματα της γραμμής οριοθέτησης προς τη νοτιοκορεατική πλευρά των συνόρων.

Την Τετάρτη η Βόρεια Κορέα απέρριψε τις κατηγορίες της Νότιας Κορέας. Ο βορειοκορεατικός στρατός ξέρει πού βρίσκονται τα σύνορα «καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο» και απλώς έκανε αυτά που έπρεπε εντός της επικράτειάς του, είπε ο Πακ, καλώντας τους στρατιώτες να μετατρέψουν τα σύνορα σε «απόρθητο φρούριο».

Η Νότια Κορέα είπε ότι βορειοκορεατικές νάρκες τον προηγούμενο μήνα είχαν προκαλέσει έκρηξη στα σύνορα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο στρατιωτών της και απαίτησε από την Πιονγκγιάνγκ να «παγώσει» τις εργασίες.

Με πληροφορίες από Reuters