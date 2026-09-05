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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στη Χειμάρρα της Αλβανίας, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και αναγκάζοντας κατοίκους και τουρίστες να εγκαταλείψουν τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο.

Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, εξαπλώθηκαν γρήγορα προς κατοικημένες περιοχές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον ένα σπίτι έχει καταστραφεί, ενώ αρκετά ακόμη έχουν υποστεί ζημιές ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

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Η πυρκαγιά έφτασε επικίνδυνα κοντά σε πολυώροφα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να προχωρήσουν σε εκκενώσεις για την προστασία των ενοίκων. Παράλληλα, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα καταλύματά τους και κατευθύνθηκαν προς ασφαλέστερα σημεία.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η εικόνα στην παραλία της Χειμάρρας, όπου αρκετοί τουρίστες συγκεντρώθηκαν κοντά στη θάλασσα και στην προβλήτα, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι και παραθεριστές εγκατέλειπαν την περιοχή με τα οχήματά τους, προκαλώντας αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 300 πυροσβέστες από διάφορες περιοχές της Αλβανίας. Μαζί με τις δυνάμεις του Στρατού και της Αστυνομίας, σχεδόν 500 ένστολοι επιχειρούν στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Χειμάρρας, Βαγγέλης Τάβος, κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται από τη φωτιά να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι ισχυρές ριπές των ανέμων δυσχεραίνουν την προσπάθεια περιορισμού του μετώπου και ευνοούν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.