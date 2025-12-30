Σφοδρή επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατηγορώντας τον δημόσια ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, ενώ τον χαρακτήρισε «βρομερό μπάσταρδο» και υποστήριξε ότι θα έπρεπε κανονικά να κρύβεται για το υπόλοιπο της ασήμαντης ζωής του.

«Ο βρομερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρωθυπουργός.

Την Δευτέρα (29/12) ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Όλα τα drones καταστράφηκαν από την ρωσική αεράμυνα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Παράλληλα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, βοηθός του Κρεμλίνου ανέφερε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος ενημέρωσε αμέσως τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, πως η επίθεση συνέβη σε συνέχεια της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Ζελένσκι στην Φλόριντα, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος διέψευσε ότι έγινε η επίθεση, κατηγορώντας την Μόσχα πως θέλει να δυναμιτίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με ψεύτικους ισχυρισμούς.