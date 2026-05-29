Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με αφορμή το περιστατικό με το ρωσικό drone στη Ρουμανία, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τους να είναι «σε εγρήγορση» και προειδοποιώντας ότι «ο ήρεμος ύπνος τελείωσε».

Μήνυμα Μεντβέντεφ προς την ΕΕ και τους πολίτες της

«Φυσικά, είναι απαραίτητο να καθοριστεί τίνος ήταν το drone», δήλωσε αρχικά ο Μεντβέντεφ στην ρωσική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Max.

Advertisement

Advertisement

Citizens of EU countries, You should realize your authorities have unilaterally entered into a war with Russia. So be vigilant and don't be surprised by anything. The peaceful sleep is over. But you know who to ask why! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 29, 2026

«Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλες οι χώρες της ΕΕ πρέπει να σωπάσουν πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ευρωπαϊκά κράτη είναι άμεσοι συμμετέχοντες στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, και πλέον κανείς δεν το αμφισβητεί», πρόσθεσε.

Ο Μεντβέντεφ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι προμηθεύουν όπλα, εξαρτήματα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος και δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες φέρουν ευθύνη για τις συνέπειες της σύγκρουσης.

«Ευρωπαϊκά drones, ανταλλακτικά για αυτά, άλλα όπλα, για να μην αναφέρουμε τα δεδομένα πληροφοριών, συμμετέχουν καθημερινά σε επιθέσεις κατά της χώρας μας. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, κατοικίες υφίστανται ζημιές και σκοτώνονται ειρηνικοί πολίτες μας», είπε.

Προειδοποίησε επίσης ότι τοποθεσίες που συνδέονται με την παραγωγή drones για την Ουκρανία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα μέρη.

Σε ανάρτησή του, ανέφερε σε ανάλογο ύφος:«Πολίτες των χωρών της ΕΕ, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι κυβερνήσεις σας έχουν μονομερώς εισέλθει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να είστε λοιπόν σε επαγρύπνηση και να μην εκπλήσσεστε με τίποτα. Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε. Αλλά ξέρετε ποιον να ρωτήσετε γιατί!»