Οι φήμες γύρω από τη σχέση της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπρετ Γκόλντσταιν μπορεί να κυριάρχησαν τους τελευταίους μήνες στα διεθνή tabloids, όμως άνθρωποι από το περιβάλλον των δύο σταρ επιμένουν πως δεν υπάρχει κανένα πραγματικό ειδύλλιο πίσω από τις κοινές εμφανίσεις και τη χημεία τους. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως η έντονη δημοσιότητα γύρω από το όνομά τους λειτουργεί ως η ιδανική προώθηση για τη νέα τους ταινία, «Office Romance».

Η σπίθα άναψε όταν οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί σε θεατρική έξοδο στο Μπρόντγουεϊ, ενώ αργότερα ακολούθησαν δημοσιεύματα που τους ήθελαν να περνούν χρόνο μαζί και εκτός γυρισμάτων. Οι φωτογραφίες από εκδήλωση του Netflix, όπου ο Γκόλντσταιν αγκάλιαζε τη Λόπεζ μπροστά στους φωτογράφους, έδωσαν νέα ώθηση στις φήμες, με πολλούς θαυμαστές να θεωρούν πως η τραγουδίστρια είχε αφήσει οριστικά πίσω της τον θυελλώδη γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές κοντά στο περιβάλλον τους, η σχέση τους παραμένει αυστηρά επαγγελματική. Όπως υποστηρίζεται, τόσο η Λόπεζ όσο και ο Γκόλντσταιν αντιμετωπίζουν με χιούμορ τα δημοσιεύματα που τους θέλουν ζευγάρι και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αφήνουν το κοινό να πιστεύει ό,τι θέλει, όσο αυτό βοηθά την ταινία να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή πριν από την πρεμιέρα της.

Η νέα ρομαντική κομεντί, που θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου από το Netflix, παρουσιάζει τη Λόπεζ στον ρόλο μιας επιτυχημένης διευθύντριας που ερωτεύεται έναν νεοπροσληφθέντα υπάλληλο, τον οποίο υποδύεται ο Γκόλντσταιν. Από τις πρώτες κιόλας φωτογραφίες των γυρισμάτων, τα social media πλημμύρισαν από σχόλια για τη μεταξύ τους χημεία, με αρκετούς να μιλούν για «το νέο hot ζευγάρι του Χόλιγουντ».

Παρά τον θόρυβο, η ίδια η Λόπεζ φαίνεται να βρίσκεται σε μια τελείως διαφορετική φάση ζωής. Σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε παραδεχτεί πως για πρώτη φορά αισθάνεται πραγματικά ευτυχισμένη όντας μόνη, εξηγώντας ότι απολαμβάνει την ελευθερία της μετά το τέλος του γάμου της με τον Άφλεκ. Άτομα από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι δεν έχει καμία διάθεση να επιστρέψει άμεσα στον κόσμο των ραντεβού, καθώς ο τελευταίος χωρισμός την επηρέασε βαθιά.

Παρόλα αυτά, η σχέση της με τον Άφλεκ παραμένει στενή. Οι δυο τους συνεχίζουν να διατηρούν επαφή κυρίως για χάρη των παιδιών και των οικογενειών τους, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εμφανιστεί μαζί δημόσια μετά το διαζύγιο. Μάλιστα, ο Άφλεκ είχε στηρίξει δημόσια τη Λόπεζ στην πρεμιέρα της ταινίας «Kiss of the Spider Woman», αποδεικνύοντας ότι οι δεσμοί τους δεν έχουν κοπεί οριστικά.

Και μπορεί το υποτιθέμενο ειδύλλιο με τον Γκόλντσταιν να μην είναι αληθινό, όμως στο Χόλιγουντ τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Ειδικά όταν πρόκειται για την Τζένιφερ Λόπεζ, που ξέρει πάντα πώς να κρατά τα φώτα στραμμένα πάνω της.