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Η διαδικασία αυτή προσέφερε στον ασθενή απαλλαγή από την ανάγκη αιμοκάθαρσης, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της ξενομεταμόσχευσης ως προσωρινή λύση αναμονής.

Παρά την επιτυχία, το όργανο παρουσίασε τελικά βλάβες και αφαιρέθηκε, οδηγώντας τον ασθενή εκ νέου σε αιμοκάθαρση μέχρι την εύρεση ανθρώπινου μοσχεύματος.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν χοίρους με 69 γονιδιωματικές τροποποιήσεις για να αποτρέψουν την απόρριψη του μοσχεύματος από το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει τόσο τις προοπτικές όσο και τις σημαντικές προκλήσεις που παραμένουν στον τομέα της κλινικής ξενομεταμόσχευσης νεφρού.

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Νεφρός που μεταμοσχεύθηκε από χοίρο λειτούργησε στον οργανισμό ενός ασθενούς για 271 ημέρες – το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με Αμερικανούς γιατρούς.

Ο Τιμ Άντριους δήλωσε ότι η μεταμόσχευση τού έδωσε «ελπίδα» και τον απάλλαξε από την ανάγκη να επισκέπτεται το νοσοκομείο επί μήνες για αιμοκάθαρση.

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Η ομάδα του νοσοκομείου Mass General Brigham αναφέρει, σύμφωνα με το BBC, ότι το έργο της αποδεικνύει πως τα όργανα χοίρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως «γέφυρα» μέχρι να καταστεί διαθέσιμο ένα ανθρώπινο μόσχευμα. Ωστόσο, το όργανο του χοίρου τελικά έπαψε να λειτουργεί και αφαιρέθηκε, με αποτέλεσμα ο Άντριους να χρειαστεί να υποβληθεί για μικρό χρονικό διάστημα σε αιμοκάθαρση, μέχρι να βρεθεί δότης.

Γιατροί και επιστήμονες εξετάζουν τη δυνατότητα της ξενομεταμόσχευσης –δηλαδή της χρήσης οργάνων από άλλα είδη– λόγω της έλλειψης οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Στις ΗΠΑ, περίπου 100.000 άτομα αναμένουν νεφρό, ενώ πραγματοποιούνται μόλις 25.000 μεταμοσχεύσεις ετησίως.

Ο Άντριους ενημερώθηκε ότι θα μπορούσαν να περάσουν επτά χρόνια μέχρι να φτάσει στην κορυφή της λίστας, ενώ ο μέσος όρος επιβίωσης των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είναι μόλις πέντε χρόνια. «Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος… η κατάσταση γίνεται πολύ καταθλιπτική», δήλωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, περιέγραψε την ιδέα της μεταμόσχευσης οργάνου από χοίρο ως «ελπίδα» και ως το «φως στο τέλος του τούνελ». «Η ελπίδα είναι το σημαντικότερο πράγμα: η ευκαιρία να απαλλαγείς από το μηχάνημα [της αιμοκάθαρσης] και να ζήσεις τη ζωή σου».

Οι χοίροι θεωρείται ως το ιδανικό ζώο για τη ξενομεταμόσχευση. Τα όργανά τους έχουν περίπου το κατάλληλο μέγεθος, ενώ υπάρχει πολυετής εμπειρία στην εκτροφή τους. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς απλώς να πάει στη φάρμα, να πάρει ένα νεφρό από χοίρο και να το μεταμοσχεύσει σε άνθρωπο. Το ανθρώπινο σώμα θα αναγνώριζε αμέσως το όργανο ως ξένο και θα εξαπέλυε μια καταστροφική ανοσολογική επίθεση, η οποία θα κατέστρεφε το νεφρό. Το όργανο θα μαύριζε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς θα δημιουργούνταν ρήγματα σε κάθε κύτταρο και θα σχηματίζονταν θρόμβοι στο εσωτερικό του.

Transplanted pig kidney works in US man's body for record 271 days https://t.co/gh6TSoDfAW Advertisement September 4, 2026

Για τον λόγο αυτό, ερευνητές ανέπτυξαν χοίρους-μινιατούρες, οι οποίοι έχουν υποστεί 69 γονιδιωματικές τροποποιήσεις με στόχο την «εξανθρωπισμό» των οργάνων τους. Οι τροποποιήσεις αυτές αφαιρούν ορισμένα χαρακτηριστικά των χοιρινών κυττάρων που εντοπίζει και προσβάλλει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, προσθέτουν ανθρώπινο DNA που λειτουργεί ως δίχτυ παραλλαγής για να αποκρύψει τον χοιρινό ιστό από το ανοσοποιητικό, ενώ περαιτέρω παρεμβάσεις απενεργοποιούν ιούς που κρύβονται στο DNA των χοίρων, αποτρέποντας έτσι τη μόλυνση.

Ο Άντριους έπασχε από νεφρική νόσο τελικού σταδίου λόγω διαβήτη τύπου 2 και τα νεφρά του είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Ήταν 66 ετών όταν υποβλήθηκε στη διαδικασία ξενομεταμόσχευσης, στις 25 Ιανουαρίου 2025.

Το μεταμοσχευμένο νεφρό χοίρου άρχισε να λειτουργεί αμέσως, σύμφωνα με στοιχεία που μόλις δημοσιεύτηκαν στο ιατρικό περιοδικό The Lancet. Το νεφρό συνέχισε να λειτουργεί για 271 ημέρες, μέχρι την αφαίρεσή του τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

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Στη συνέχεια, χρειάστηκε να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση για 82 ημέρες, μέχρι τη λήψη μοσχεύματος από δότη τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Το μόσχευμα αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά.

Ο Δρ Λεονάρτο Ριέλα από το Κέντρο Επιστημών Μεταμοσχεύσεων του Mass General Brigham, δήλωσε ότι η έλλειψη διαθέσιμων οργάνων για μεταμόσχευση σημαίνει πως «βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης». «Καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες για να δώσουμε ελπίδα και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ξενομεταμόσχευση μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση για ασθενείς που δεν διαθέτουν ζώντα δότη, επιτρέποντάς μας ενδεχομένως να παρακάμψουμε τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης και να προχωρήσουμε απευθείας στη μεταμόσχευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπήρξαν αρχικές ενδείξεις ότι το όργανο που ελαβε ο Άντριους απορριπτόταν από το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά το ζήτημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με την τροποποίηση της φαρμακευτικής του αγωγής. Ωστόσο, μετά από περίπου έξι μήνες, τα αιμοφόρα αγγεία του νεφρού άρχισαν να υφίστανται βλάβες, το όργανο παρουσίασε φλεγμονή και στη συνέχεια άρχισε να καταρρυέει λειτουργικά.

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Ο ακριβής λόγος δεν είναι σαφής, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις επίθεσης αντισωμάτων εναντίον του νεφρού χοίρου.

Στην έκθεσή τους στο περιοδικό Τhe Lancet, οι γιατροί επισημαίνουν: «Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει τόσο τις προοπτικές όσο και τις προκλήσεις που απομένουν στον τομέα της κλινικής ξενομεταμόσχευσης νεφρού».

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