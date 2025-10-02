Ένας μεθυσμένος Βρετανός πατέρας και ο γιος του απομακρύνθηκαν… σηκωτοί από πτήση της Ryanair μετά από απόπειρα να ανοίξουν τις πόρτες ενός γεμάτου αεροπλάνου εν πτήσει.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά την αναχώρηση της πτήσης από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου με προορισμό το Αλικάντε της Ισπανίας. Πατέρας και γιος ταξίδευαν μαζί με άλλους ως καλεσμένοι σ’ ένα bachelor party.

Ο πιλότος τα… χρειάστηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Τουλούζη της Γαλλίας.

Ryanair flight to Alicante makes emergency landing in Toulouse after drunk Brits brawl onboard. One man even attacked French police during arrests. #AviationNews #Ryanair #EmergencyLanding pic.twitter.com/lfAs39uAEU — Aviator Alley (@AviatorsAlley) September 29, 2025

Η γαλλική αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και συνέλαβε τον πατέρα με χειροπέδες, ενώ άλλοι επιβάτες χειροκροτούσαν. Καθώς ο πατέρας πάλευε με τους αστυνομικούς, ο γιος του φαίνεται να τους ικετεύει να σταματήσουν.

Οσον αφορά τους υπόλοιπους καλεσμένους, τους επιτράπηκε να παραμείνουν στην πτήση και να συνεχίσουν προς το Αλικάντε μερικές ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο.