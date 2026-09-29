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Ο κυκλώνας Πόλο έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα της μεξικανικής χερσονήσου Μπάχα Καλιφόρνια και αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες την πολιτεία Σονόρα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, η επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Μεξικού, Λάουρα Βελάσκες, ανέφερε ότι ο κυκλώνας, κατηγορίας 1 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, αναμενόταν να αρχίσει να πλήττει την παράκτια πόλη Γουάιμας το πρωί (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα).

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Συνοδευόμενος από ανέμους ταχύτητας περίπου 120 χιλιομέτρων την ώρα, ο Πόλο έχει εξασθενήσει σημαντικά από την κατηγορία 5, στην οποία βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC). Ωστόσο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο επικίνδυνων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Ο κυβερνήτης της Μπάχα Καλιφόρνια Σουρ, Βίκτορ Μανουέλ Κάστρο, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες εξαιτίας της καταιγίδας. Στην πολιτεία, σχεδόν 700 κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας και αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους αργότερα σήμερα, ανέφερε η Λάουρα Βελάσκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ