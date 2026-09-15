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Μία συγκινητική ιστορία αυτοθυσίας γίνεται γνωστή από το Μεξικό, όπου μία μητέρα έγινε «ασπίδα» και προστάτεψε το παιδί της από τεράστιο σμήνος μελισσών που τους επιτέθηκαν και τους τσιμπούσαν.

Η 45χρονη Oyuki Ramirez Burciaga, δικάστρια από τη Ζακατέκας του Μεξικού, βρισκόταν στις 3 Μαΐου έξω από αθλητικό συγκρότημα στο κεντρικό Μεξικό μαζί με τον γιο της, Matias, όταν ένα σμήνος μελισσών επιτέθηκε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για μια αθλητική διοργάνωση. Τουλάχιστον 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οι μέλισσες εξαπέλυσαν την επίθεση.

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Η Oyuki, αντιδρώντας ενστικτωδώς, προστάτευσε τον Matias με το σώμα της, και δέχθηκε περίπου 300 τσιμπήματα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι, μόλις το σμήνος επιτέθηκε, η Oyuki έβγαλε το φούτερ της και το τύλιξε γύρω από τον γιο της, πριν τον οδηγήσει σε ασφαλές σημείο μέσα στο αυτοκίνητό της. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, έμεινε εκτεθειμένη στο τεράστιο σμήνος των μελισσών. Η γενναία μητέρα προσπάθησε, επίσης, να προστατεύσει τον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο σμήνος.

🇲🇽 Zacatecas, Mexico — 45-year-old Magistrate Oyuki Ramírez Burciaga died after a savage bee swarm attack on May 12.



The judicial official was at a local sports tournament when hundreds of bees suddenly attacked. She used her own clothing to shield her 3-year-old son and tried… pic.twitter.com/Zhp3cjKRxx May 16, 2026

Περαστικοί κατέγραψαν τις στιγμές πανικού και σύγχυσης που επικράτησαν καθώς ο κόσμος προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο. Ωστόσο, τα σωστικά συνεργεία δε διέθεταν τον εξειδικευμένο προστατευτικό εξοπλισμό που απαιτούνταν για την αντιμετώπιση μιας τόσο ασυνήθιστης επίθεσης.

Η γυναίκα οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όμως υπέστη αναφυλακτικό σοκ και τις επόμενες ημέρες η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Για εννέα ημέρες έδωσε μάχη στην εντατική, αλλά κατέληξε, καθώς οι επιπλοκές ήταν σοβαρές.