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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο Τέξας, όταν τριαξονικό φορτηγό που μετέφερε κυψέλες ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να διαφύγουν περίπου δύο εκατομμύρια μέλισσες.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Μόρισβιλ, στα ανατολικά της πολιτείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς το μεγάλο σμήνος δημιουργούσε κίνδυνο για την ασφάλειά τους.

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Εικόνες από το σημείο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειξαν μελισσοκόμους με ειδικές λευκές προστατευτικές στολές να επιχειρούν μέσα σε πυκνά σύννεφα από έντομα. Πολλές μέλισσες είχαν συγκεντρωθεί στα γύρω δέντρα και στην περιοχή του ατυχήματος.

Η επιχείρηση αντιμετώπισης ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, με τις Αρχές της κομητείας Όραντζ να αναφέρουν πως οι μέλισσες μεταφέρθηκαν σε τοπικούς μελισσοκόμους, ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια σε κυψέλες.

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ανατροπή του φορτηγού.



Με πληροφορίες από τον Guardian

