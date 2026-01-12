Μια ιδιοκτήτρια εστιατορίου στο Μεξικό φαίνεται πως δεν μασάει τα λόγια της όταν πρόκειται για την επιχείρησή της. Η απάντησή της σε αρνητική κριτική πελάτη έγινε viral.

Στις 4 Ιανουαρίου, ο χρήστης του Χ @whizwang δημοσίευσε λεπτομέρειες για μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε μία διαδικτυακή κριτική και την ιδιοκτήτρια του Wang Tulum, ενός κινεζικού εστιατορίου στο Τουλούμ του Μεξικού, που ειδικεύεται σε πιάτα όπως χειροποίητα noodles και dumplings με τσίλι.

this is the most unhinged response to a google review from a business i have ever seen



a story in two parts

Η κριτική της πελάτισσας

Συγκεκριμένα, μία πελάτισσα ανάρτηση την κριτική της για το γεύμα της – το οποίο περιλάμβανε dan dan noodles και dumplings σε λάδι τσίλι – στο Google, δίνοντάς του χαμηλή βαθμολογία.

«Ειλικρινά, δεν ήταν πικάντικο και δεν ήταν του γούστου μας» έγραψε η πελάτισσα στην κριτική της. «Δεν θα έλεγα ότι το φαγητό ήταν κακό, αλλά δεν ήταν πικάντικο, παρότι ζητήσαμε επιπλέον λάδι τσίλι και προσθέσαμε ακόμη και αλάτι».

Ολοκλήρωσε την κριτική της χαρακτηρίζοντας το μαγαζί «τρύπα», ενώ φρόντισε να επαινέσει το λάτε με «premium σκόνη matcha».

Η σκληρή απάντηση της ιδιοκτήτριας του εστιατορίου

Η κριτική αυτή όμως δεν άρεσε καθόλου στην ιδιοκτήτρια του εστιατορίου, η οποία απάντησε με… πολύ περισσότερη ένταση απ’ όση θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.

«Δεν ήξερα ότι έπρεπε να υπάρχει απαίτηση το λάδι τσίλι μας να είναι καυτερό» έγραψε, προσθέτοντας ότι «φτιάχνουμε τις συνταγές σύμφωνα με τα δικά μας γούστα».

«Ω, έρχεται η Άνβιτα (το όνομα της πελάτισσας), ας προσαρμοστούμε σε εκείνη επειδή θα κάνει κριτική στην Google!» συνέχισε. «Γρήγορα, φτιάξτε πικάντικο λάδι τσίλι!!!. Οι ιδιοκτήτες κάνουν τις συνταγές σύμφωνα με τα δικά τους γούστα που θέλουν να τα μοιραστούν με τον κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο οι ιδιοκτήτες εστιατορίων φτιάχνουν φαγητά που οι ίδιοι λατρεύουν και θέλουν να μοιραστούν αυτή την αγάπη με την κοινότητα, έτσι θα έπρεπε να είναι».

«Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ας προσαρμόσουμε τα πιάτα μας σε αυτούς τους κακομαθημένους και απαιτητικούς ανθρώπους… ανοίξτε το δικό σας ρημάδι εστιατόριο…. Δεν θέλουμε να κάνουμε τα πιάτα μας πικάντικα, θέλουμε να τα κάνουμε ισορροπημένα. Δεύτερον, εάν τα κάνουμε πικάντικα θα πάρουμε περισσότερες κριτικές πως είναι υπερβολικά πικάντικα. Μήπως θα ήταν καλύτερα να σκεφτείς προτού ασκήσεις κριτική. Πώς θα σου φαινόταν να ανοίξεις εσύ το δικό σου εστιατόριο και θα δούμε ποιο είναι το γούστο σου στο φαγητό» πρόσθεσε η ιδιοκτήτρια προτού κλείσει λέγοντας: «Δεν θα σε ακούσουμε γιατί δεν θα προσαρμόσουμε τα δικά μας γούστα».

Πώς αντέδρασαν οι χρήστες

Κάτω από την viral ανάρτηση στο Χ, οι περισσότεροι χρήστες επαίνεσαν την αιχμηρή απάντηση του εστιατορίου. «Σας ευχαριστούμε που μας χαρίσατε αυτή την κωμωδία» έγραψε ένας χρήστης.

«Λατρεύω το πώς τα ορθογραφικά λάθη αυξάνονται όσο προχωρά η απάντηση» σχολίασε ένας δεύτερος με έναν τρίτο να προσθέτει: «Αυτός ο ιδιοκτήτης εστιατορίου φαίνεται φοβερός και το φαγητό μάλλον είναι εξαιρετικό».

Υπήρξαν όμως και εκείνοι που ενοχλήθηκαν από τον τόνο του ιδιοκτήτη, με έναν να σχολιάζει πως «όποιος δεν μπορεί να δεχτεί καμία κριτική, καλό θα ήταν να ωριμάσει».

go look at yourself in the mirror and ask yourself how am I so lame?

Δεν είναι η μόνη απάντηση σε τέτοιο ύφος

Πάντως, αυτή η ανταπάντηση του εστιατορίου φαίνεται ότι δεν είναι η μόνη σε τέτοιο ύφος. Αν ρίξει κανείς μία ματιά στις απαντήσεις τους σε αρνητικές κριτικές στο Google, όπου το εστιατόριο διατηρεί βαθμολογία 4,7 αστεριών, θα διαπιστώσει ότι απαντούν σταθερά με την ίδια… ένταση.

Σε απάντηση σε κριτική που ανέφερε: «Κρίμα που δεν υπήρχαν noodles χωρίς γλουτένη» το Wang Tulum έγραψε: «Κρίμα που δεν είσαι πραγματικά ειλικρινής. Έχουμε noodles χωρίς γλουτένη… πήγαινε να κοιταχτείς στον καθρέφτη και αναρωτήσου πώς γίνεται να είσαι τόσο αξιολύπητος».

