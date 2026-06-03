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Στην Αθήνα, νέο street food μαγαζί ανοίγει σχεδόν κάθε εβδομάδα. Smash burgers στον έναν δρόμο, χειροποίητο σουβλάκι στον άλλο, gourmet σάντουιτς πιο πέρα, η πόλη έχει μάθει πια να παράγει street food σαν εργοστάσιο. Αν είσαι ένας από αυτούς που τρώνε συστηματικά έξω, έχεις ήδη τα δύο, τρία, ίσως πέντε μαγαζιά που ξέρεις. Ξέρεις τι παραγγέλνεις, ξέρεις πού κάθεσαι, ξέρεις πού καταλήγεις μετά τα μεσάνυχτα.

Άρα η ερώτηση είναι εύλογη: γιατί να σου κάνει click άλλο ένα μαγαζί και να πεις ότι το προσθέτεις στο γαστρονομικό σου χάρτη;

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Η απάντηση στην περίπτωση του The Foodie Bar χρειάζεται μια διευκρίνιση. Αυτό το μαγαζί δεν είναι “νέο”. Στην πραγματικότητα, διανύει την όγδοη του σεζόν. Απλά μέχρι τον Ιανουάριο, ήταν στην πλατεία της Νάουσας στην Πάρο. Εκεί μάθαινε, εξελισσόταν, σερβίρει χιλιάδες πελάτες κάθε καλοκαίρι, στην πιο απαιτητική σκηνή του ελληνικού καλοκαιριού, εκεί που οι κριτές αλλάζουν εθνικότητα κάθε εβδομάδα και το χάος είναι το μόνο σταθερό.

Όταν μαζεύτηκε όλη αυτή η εμπειρία, μπήκε σε ένα κουτί και άνοιξε στην Αθηνάς 6, δύο βήματα από το Μοναστηράκι και 3 λεπτά μόνο από το Σύνταγμα και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που βλέπεις τους τελευταίους μήνες: ένα μαγαζί που μπήκε στο κέντρο σαν να ήταν εκεί πάντα. Με κόσμο που μπαίνει την πρώτη φορά γιατί το είδε στο TikTok, και επιστρέφει τη δεύτερη γιατί ήταν όντως καλό.

Αυτή η αυτοπεποίθηση δεν είναι μάρκετινγκ. Είναι 8 χρόνια που εξηγούν γιατί όλα δουλεύουν τόσο φυσικά εδώ μέσα: η αισθητική, η ταχύτητα, η τιμή, το μενού, ακόμα και ο τρόπος που σου παραδίδουν το burger σου.

Αν αξίζει να αφήσεις στην άκρη το συνηθισμένο σου στέκι για να δοκιμάσεις κάτι νέο, το επιχείρημα είναι απλό: αυτό δεν είναι νέο, απλώς τώρα ήρθε και στη γειτονιά σου.

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Μπαίνεις & πέφτεις πάνω σε μια αντίφαση που λειτουργεί

Η πρώτη σκέψη όταν περνάς την πόρτα στην Αθηνάς 6 είναι ότι κάτι δεν συμβαδίζει. Από τη μια έχεις το αμερικάνικο fast-casual setup — οθόνες παραγγελιών, ανοιχτή κουζίνα, ψηλά τραπέζια, ταχύτητα. Από την άλλη έχεις φωτισμό που δεν θυμίζει σε τίποτα ταχυφαγείο, μια κερκίδα-αμφιθέατρο στη γωνία που μετατρέπει το γεύμα σε θέαμα, και μια ροή κόσμου που μπαινοβγαίνει διαρκώς. Τους πρώτους μήνες, οι περισσότεροι Αθηναίοι που μπαίνουν στέκονται για ένα δευτερόλεπτο στην πόρτα, πριν αποφασίσουν πού να καθίσουν.

Αυτή η αρχική μικρή ταραχή είναι, αν το σκεφτείς λίγο, η ίδια η ταυτότητα του μαγαζιού. Το The Foodie Bar δεν προσπαθεί να χωρέσει σε μια κατηγορία, είναι street food, αλλά δεν είναι ταχυφαγείο. Έχει cocktails, αλλά δεν είναι bar, έχει vibe, αλλά δεν είναι club. Είναι αυτό που στις μεγάλες πόλεις του εξωτερικού λέγεται all-day spot και στην Αθήνα δεν έχει ακόμα ένα συμπυκνωμένο όνομα: ένας χώρος που μπορεί να σε πάρει από το μεσημέρι, να σε κρατήσει το απόγευμα, και να σε αφήσει αργά τη νύχτα με τον ίδιο τρόπο.

Το φαγητό: εκεί που η 8η σεζόν αρχίζει να φαίνεται

Το μενού είναι το σημείο που η εμπειρία της Πάρου γίνεται εμφανής. Δεν είναι μενού-που-δοκιμάζει-πράγματα. Είναι μενού που έχει ήδη ξεχωρίσει τι δουλεύει, και το έχει βάλει μπροστά.

Το crispy chicken burger είναι το hero piece. Παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλο, iceberg, honey mustard, η περιγραφή είναι παραπλανητικά απλή. Στην πράξη, το πανάρισμα έχει την ακρίβεια που χρειάζεται για να ακούγεται όταν το δαγκώνεις, χωρίς ποτέ να γίνεται στεγνό μέσα. Αν θέλεις να το δεις στη μέγιστη εκδοχή του, το crazy chicken burger ανεβάζει την υπόθεση: διπλό cheddar, μπέικον, honey mustard και BBQ. Είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το brand πραγματικά ξέρει κοτόπουλο.

Ανακάλυψε τα πάντα για το The Foodie Bar εδώ!

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Το cheeseburger είναι κλασικό αλλά σωστά κλασικό: 100% μοσχαρίσιος κιμάς, cheddar, κρεμμύδι, πίκλες, ketchup, μουστάρδα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αν το πάρεις σε double burger εκδοχή με μπέικον, μπαίνεις στην πιο USA-leaning εκδοχή του μενού — βαρύ, ζουμερό, λερωμένος εξασφαλισμένα. Και αν θέλεις το premium upgrade, υπάρχει η σειρά potato bun: το crispy cheddar bacon burger με potato bun, παναρισμένο κοτόπουλο, cheddar, μπέικον, πίκλες και aioli είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, το πιάτο που θα τους χτίσει την επόμενη σεζόν.

Ανακάλυψε ολόκληρο το μενού εδώ!

Για τους πιστούς της ελληνικής σχολής, υπάρχει ο γύρος κοτόπουλο σε πίτα που στέκεται με την άνεση ενός μαγαζιού που το ξέρει χρόνια, δεν είναι το προϊόν που “πρόσθεσαν για να καλύψουν την αγορά”, είναι μέρος της ταυτότητας. Και τα τυλιχτά δουλεύουν εξίσου καλά.

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Το club sandwich Foodie, cheddar, ζαμπόν, μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, μαγιονέζα, έρχεται με την αφθονία που είχαν τα club sandwiches πριν αρχίσουν να συρρικνώνονται από τα μενού. Είναι το πιάτο που παραγγέλνεις όταν δεν είσαι σίγουρος τι θες, και τελειώνει πιο γρήγορα απ’ ό,τι περίμενες.

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Και υπάρχουν τα μικρά πράγματα που, παραδόξως, είναι αυτά που σε κερδίζουν τη δεύτερη φορά. Τα mozzarella sticks που μένουν τραγανά για περισσότερο απ’ όσο πρέπει. Οι extreme fries με cheddar, μπέικον και κομμάτι μπιφτεκιού πάνω, η εκδοχή των fries που δεν είναι πια συνοδευτικό. Τα onion rings σε BBQ. Και ένα γλυκό κλείσιμο με churros (σκέτα ή με σοκολάτα) που είναι από τα καλύτερα της πόλης και αξίζουν δικό τους κεφάλαιο σε άλλο άρθρο, ή για τους λάτρεις του παγωτού, υπάρχει και το soft παγωτό με την απίθανη γεύση.

Το vibe: γιατί δεν θα φύγεις μόλις τελειώσεις

Μπορείς να μπεις, να φας και να φύγεις σε δέκα λεπτά και κανείς δεν θα το παρεξηγήσει. Αυτή είναι η μία ταχύτητα. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη: η ώρα που τελειώνεις το φαγητό σου και αντί να σηκωθείς, σκέφτεσαι “ας πιω και κάτι”. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το μαγαζί αλλάζει χαρακτήρα.

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Η μουσική ανεβαίνει χωρίς να το καταλάβεις. Τα τραπέζια γεμίζουν με παρέες που ξεκίνησαν για μεσημεριανό και τώρα είναι στο τρίτο κοκτέιλ. Οι οθόνες παίζουν σε ένταση, τα ανοίγματα προς τον δρόμο φέρνουν την Αθηνάς μέσα και η Αθηνάς, μετά τις οκτώ το βράδυ, είναι από τους πιο ζωντανούς δρόμους της Ευρώπης. Έξω βλέπεις μέσα, μέσα βλέπεις έξω, και κάποια στιγμή σταματάς να ξεχωρίζεις.

Αυτή είναι η στιγμή που οι ξένοι παρατηρούν “αυτό μου θυμίζει νησί τον Αύγουστο”. Και έχουν δίκιο. Γιατί ακριβώς αυτό είναι.

Η ώρα δεν παίζει ρόλο

Ανοιχτά από τις 12:15 το μεσημέρι μέχρι τη 1:45 τα ξημερώματα, κάθε μέρα. Lunch break στις 13:30; Είναι ανοιχτό. Πεινάς στις 17:00 και δεν θες ταβέρνα; Είναι ανοιχτό. Βγήκες με την παρέα και κάποια στιγμή στις 11 το βράδυ καταλήγει η συζήτηση στο “πάμε να φάμε κάτι”; Είναι ακόμα ανοιχτό. Είσαι τουρίστας και βγήκες από κάποιο μπαρ στα Εξάρχεια στις 00:30 και έχεις πεινάσει; Ναι, ακόμα ανοιχτό.

Στην ουσία, το The Foodie Bar καλύπτει το κενό που έχει το κέντρο της Αθήνας εδώ και χρόνια: ένα μαγαζί που δουλεύει σε όλες τις ώρες της μέρας με την ίδια ποιότητα και την ίδια ταχύτητα.

Πού, πώς, γιατί

Η διεύθυνση είναι Αθηνάς 6, Μοναστηράκι. Πάρε το μετρό μέχρι Μοναστηράκι, βγες, περπάτησε δύο λεπτά προς Ομόνοια, βρίσκεσαι μπροστά στην πόρτα. Το βλέπεις σε efood, σε Wolt, στο Google Maps, στο Instagram ως @thefoodiebar_.

Και αν τύχει να βρεθείς στην Πάρο το καλοκαίρι, στην πλατεία Νάουσας υπάρχει το original — εκεί που όλα άρχισαν πριν από οκτώ χρόνια, και που εξακολουθεί να γεμίζει κάθε βράδυ χωρίς να χρειαστεί καμπάνια.

Γι’ αυτό λέμε από την αρχή: αυτό το μαγαζί δεν είναι νέο. Έχει απλώς μόλις έρθει στη γειτονιά σου. Βρες το εδώ!