Μια πύρινη σφαίρα μεγέθους όσο ένα ντοματίνι, που έπεσε στην οροφή ενός σπιτιού στην Ατλάντα τον Ιούνιο ήταν ένας μετεωρίτης 20 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερος από τη Γη, σύμφωνα με έναν επιστήμονα.
Ο πλανητικός γεωλόγος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις, κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα αφού εξέτασε 23 γραμμάρια θραυσμάτων από έναν μετεωρίτη που διαπέρασε το σπίτι ενός άνδρα και χτύπησε το δάπεδό του, σύμφωνα με τον Guardian.
Στη συνέχεια, ο Χάρις εξέτασε τα θραύσματα στο μικροσκόπιο και διαπίστωσε ότι προέρχονταν από έναν μετεωρίτη που σχηματίστηκε 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια νωρίτερα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Γη είναι ηλικίας περίπου 4,54 δισεκατομμυρίων ετών.
«Αυτός ο συγκεκριμένος μετεωρίτης που εισήλθε στην ατμόσφαιρα έχει μακρά ιστορία πριν φτάσει στο έδαφος», δήλωσε ο Χάρις. Εξήγησε ότι η διαστημική πέτρα ανήκε σε μια ομάδα αστεροειδών «στην κύρια ζώνη μεταξύ Άρη και Δία, την οποία τώρα πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνδέσουμε με τη διάσπαση ενός πολύ μεγαλύτερου αστεροειδούς πριν από περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια».
Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια δήλωσε ότι ο μετεωρίτης που μελέτησαν ο Χάρις και οι συνάδελφοί του ήταν ο 27ος που ανακτήθηκε στην ιστορία της πολιτείας, η οποία ιδρύθηκε το 1788.
Η ανάλυση τέτοιων διαστημικών πετρωμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της πιθανής απειλής από πολύ μεγαλύτερους, πιο επικίνδυνους αστεροειδείς, εξήγησςε ο Χάρις.
«Κάποια μέρα θα υπάρξει μια πιθανότητα, και ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα είναι, να χτυπήσει κάτι μεγάλο και να δημιουργήσει μια καταστροφική κατάσταση», σχολίασε ο Χάρις. «Αν μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό, θέλουμε να το κάνουμε».
Ο μετεωρίτης έπεσε στο έδαφος περίπου στις 12:30 μ.μ., (τοπική ώρα) εκπέμποντας έναν κρότο και τραντάζοντας σπίτια σε όλη την Ατλάντα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Εικόνες και βίντεο της πύρινης σφαίρας έκαναν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ δεν αναγνώρισε αρχικά τι είχε συμβεί, επειδή η πύρινη σφαίρα έμοιαζε με κεραυνό στον παγκόσμιο χαρτογράφο κεραυνών της υπηρεσίας, δήλωσε ένας αξιωματούχος.
Ωστόσο, ο τοπικός διευθυντής διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, Ράιαν Μόρισον, είπε ότι οι αξιωματούχοι άρχισαν να υποψιάζονται ότι πρόκειται για μετεωρίτη όταν έγινε γνωστό ότι η πύρινη σφαίρα είχε διαπεράσει την οροφή ενός σπιτιού και είχε σπάσει το laminate δάπεδο μέχρι το τσιμέντο.
(με πληροφορίες από Guardian)