Από αναβαθμισμένους, πυρηνικά οπλισμένους πυραύλους με σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια, μέχρι αμυντικά λέιζερ, υπερηχητικά όπλα και θαλάσσια drones ικανά να οργώσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε την Τετάρτη ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής μέσα από τη μεγαλύτερη στρατιωτική της παρέλαση στην ιστορία.

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες εκτίμησαν ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποίησε το γεγονός για να απευθύνει μήνυμα σε πολλαπλά ακροατήρια: από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, έως τις γειτονικές δυνάμεις Ινδία και Ρωσία, αλλά και σε πιθανούς αγοραστές στρατιωτικής τεχνολογίας.

Advertisement

Advertisement

«Παρά τα επιχειρησιακά ερωτήματα γύρω από ορισμένα από τα νέα αυτά συστήματα, η Κίνα έδειξε τεχνολογική πρόοδο και στρατιωτική ισχύ σε όλα τα μέτωπα – αρκετά για να απασχολήσουν σοβαρά τα επιτελεία των αντιπάλων», σχολίασε ο αναλυτής ασφάλειας με έδρα τη Σιγκαπούρη, Αλεξάντερ Νιλ.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε πλήρης η κινεζική «πυρηνική τριάδα» – όπλα που εκτοξεύονται από ξηρά, θάλασσα και αέρα. Μεταξύ αυτών, ο αναβαθμισμένος διηπειρωτικός πύραυλος DF-5C με εμβέλεια 20.000 χλμ., καθώς και ο νέος κινητός επίγειος πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς DF-61.

Πέρα από το στρατηγικό επίπεδο, το Πεκίνο έδειξε αποφασισμένο να κυριαρχήσει και στις παράκτιες ζώνες του. Η ευρεία γκάμα νέων όπλων θα μπορούσε να περιπλέξει τα σχέδια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους σε περίπτωση σύγκρουσης στην Ανατολική Ασία, τόνισε ο Τζέιμς Τσαρ, ειδικός σε θέματα κινεζικής άμυνας στο S. Rajaratnam School of International Studies της Σιγκαπούρης.

«Ο συνδυασμός θαλάσσιων drones και πυραύλων δημιουργεί μια περιοχή στην οποία ξένα ναυτικά δεν θα μπορούσαν καν να εισέλθουν για να παρέμβουν», σημείωσε ο ίδιος.

Ευρύτερα, αναλυτές θεωρούν ότι η Κίνα θέλει να εμφανιστεί ως «εγγυητής ειρήνης» σε μικρότερα κράτη, τη στιγμή που αυξάνονται οι αμφιβολίες για τον πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ παγκοσμίως.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά για την Ουάσιγκτον και τους εταίρους της θεωρούνται τα νέα drones σε σχήμα τορπίλης και η σειρά υπερηχητικών όπλων. Ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται με τον αυξανόμενο αριθμό κινεζικών DF-26 – πυραύλων μέσου βεληνεκούς με κατευθυνόμενες κεφαλές, που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις όπως αυτή της Γκουάμ.

Advertisement

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι σε περίπτωση σύγκρουσης για την Ταϊβάν, το Πεκίνο θα έπρεπε να εξασφαλίσει τον έλεγχο της Νότιας και Ανατολικής Σινικής Θάλασσας – κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, δεδομένης της παραδοσιακής αμερικανικής υπεροχής στην περιοχή.

Παρά τη θεαματική επίδειξη πειθαρχίας και ακρίβειας στην παρέλαση, ερωτηματικά παραμένουν για τις πραγματικές δυνατότητες των νέων όπλων. «Ορισμένα μπορεί να βρίσκονται ακόμη σε περιορισμένη ανάπτυξη, σε φάση δοκιμών πεδίου, χωρίς να έχουν πλήρως τυποποιηθεί ή παραχθεί μαζικά», εκτίμησε ο στρατιωτικός ερευνητής Τσιε Τσουνγκ από την Association of Strategic Foresight της Ταϊπέι.

Ωστόσο, η υψηλή τεχνολογία ήταν εμφανής: από την ενσωμάτωση συστημάτων αεράμυνας, drones και συστημάτων διαχείρισης μάχης, μέχρι την παρουσίαση του νέου άρματος μάχης Type-100, εξοπλισμένου με προηγμένα υποσυστήματα, αναγνώρισης και άμυνας.

Advertisement

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν νέες μονάδες αεροδιαστημικού, κυβερνοχώρου και πληροφοριακής υποστήριξης, δείχνοντας πρόθεση της Κίνας να ανταγωνιστεί στα πεδία του διαστήματος και του ηλεκτρονικού πολέμου.

«Οι δυτικοί στρατοί ίσως διατηρούν ακόμη επιχειρησιακό πλεονέκτημα, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα θέλει να δείξει πως καλύπτει ταχύτατα τη διαφορά», υπογράμμισε ο Νιλ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι συνήθως πιο φειδωλές στην αποκάλυψη νέων συστημάτων.

Ο ίδιος, πάντως, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Κίνα να θέλει να προβάλει αυτά τα όπλα και σε πιθανούς αγοραστές: «Υπήρχε και μια δόση εντυπωσιασμού – χαρακτηριστικό παράδειγμα το ρομποτικό σκυλί που παρήλασε».

Advertisement