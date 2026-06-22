Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας αστυνομικός και ένας πολίτης τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης στην περιοχή Κοτ-ντε-Νεζ του Μόντρεαλ, όταν άνδρας άνοιξε πυρ.

Additional footage from the reported active shooter situation in Montreal, Canada, appears to show two people on the ground, though it is unclear whether they were shot. pic.twitter.com/Yba1cL8O2h Advertisement Advertisement June 22, 2026

Η Journal de Montréal ανέφερε ότι και ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Ο αστυνομικός και ο πολίτης υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγα λεπτά αργότερα.

Άλλο ένα άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί σοβαρά.

DEVELOPING: Police are investigating a shooting in Montreal’s Côte-des-Neiges neighborhood after reports of multiple shots fired. Initial reports indicate a police officer may have been wounded, and the suspect remains at large. pic.twitter.com/lccmjk7c9I — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

Δεν είναι σαφές για την ώρα το κίνητρο του δράστη.

Όπως αναφέρει η Journal de Montréal, ο δράστης ετοίμασε μανιφέστο που εστάλη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στον Καναδά.

More from the scene on the reported active shooter situation in Montreal, Canada. pic.twitter.com/lgw5ZrcCB7 — Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026

Μαρτυρία από εργαζόμενο που βρισκόταν στην πειοχή αναφέρει ότι είδε παράθυρα να σπάνε από τον έκτο όροφο ξενοδοχείου. «Άκουσα περίπου 30 πυροβολισμούς και άκουσα τις σφαίρες να περνούν κοντά», είπε ακόμη. Άλλοι μάρτυρες μιλούν για δεκάδες πυροβολισμούς μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Οι Αρχές εξέδωσαν έκτακτη ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία ο ύποπτος ήταν οπλισμένος και επικίνδυνος. Καλούσαν επίσης το κοινό να αποφύγει την περιοχή.