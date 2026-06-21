Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γερμανία επικράτησε της Ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ.

Ο Φρανκ Κεσιέ άνοιξε το σκορ για τους Αφρικανούς, οι οποίοι διατηρούσαν το προβάδισμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Ντενίζ Ουντάβ εισήλθε ως αλλαγή και πέτυχε δύο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Με αυτή τη νίκη, η γερμανική ομάδα έφτασε τους έξι βαθμούς και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του τουρνουά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Γερμανία που πολλοί περίμεναν να καθαρίσει πιο εύκολα την υπόθεση πρόκριση, πέρασε τελικά από σαράντα κύματα. Η Ακτή Ελεφαντοστού την έβαλε σε μεγάλους μπελάδες, προηγήθηκε με τον Κεσιέ, την κράτησε στα σχοινιά για μεγάλο διάστημα, όμως ο Ντενίζ Ουντάβ αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Με δύο γκολ, το δεύτερο στο 90+4’, γύρισε μόνος του το ματς και έστειλε τη Μάνσαφτ στους «32» του Μουντιάλ.

Η Γερμανία προκρίθηκε, αλλά λαχτάρησε. Και μάλιστα πολύ. Το τελικό 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού δεν λέει όλη την αλήθεια ενός αγώνα που για πολλή ώρα έμοιαζε να στραβώνει επικίνδυνα για τη Μάνσαφτ.

Advertisement

Advertisement

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν είχε την κατοχή, είχε την πρωτοβουλία, είχε και δύο ακυρωμένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εκείνο που δεν είχε ήταν καθαρό μυαλό στην τελική ενέργεια. Και όταν δεν τελειώνεις τις φάσεις σου σε τέτοιο επίπεδο, το πληρώνεις.

Η Ακτή Ελεφαντοστού το έκανε στο 30’. Ο Ντιομαντέ δημιούργησε από αριστερά, η άμυνα της Γερμανίας δεν καθάρισε τη φάση και ο Φρανκ Κεσιέ, αρχηγός των «Ελεφάντων», βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να κάνει το 0-1. Ήταν γκολ κόντρα στη ροή, αλλά όχι κόντρα στη λογική μιας ομάδας που περίμενε, έκλεινε χώρους και χτυπούσε με ταχύτητα.

Η Γερμανία προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα, όμως έπεφτε ξανά και ξανά πάνω σε μια καλά οργανωμένη αφρικανική άμυνα και στον Φοφανά, που έδειχνε έτοιμος κάθε φορά που χρειάστηκε. Ο Χάβερτς είχε στιγμή, ο Μουσιάλα δοκίμασε τα πόδια του, ο Βιρτς μπήκε στην περιοχή στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, αντί να μπει η Γερμανία με ορμή, ήταν η Ακτή Ελεφαντοστού που απείλησε πρώτη. Οι «Ελέφαντες» βρήκαν χώρους, έτρεξαν στην πλάτη της γερμανικής μεσαίας γραμμής και έδειξαν ότι μπορούσαν να βάλουν ακόμη πιο δύσκολα στη Μάνσαφτ.

Εκεί ο Νάγκελσμαν πήγε στον πάγκο του. Στο 60’ έριξε στο ματς τον Ουντάβ, τον Αμίρι και τον Λέβελινγκ. Και αυτή η τριπλή κίνηση άλλαξε το παιχνίδι.

Στο 68’, δύο από τις αλλαγές συνεργάστηκαν για το 1-1. Ο Αμίρι έβγαλε εξαιρετική σέντρα από δεξιά και ο Ουντάβ, με κίνηση καθαρού φορ, χώθηκε στην καρδιά της άμυνας και εκτέλεσε τον Φοφανά. Η Γερμανία είχε επιστρέψει, αλλά δεν είχε ακόμη λυτρωθεί.

Advertisement

Η Ακτή Ελεφαντοστού δεν κατέρρευσε. Αντίθετα, στο 87’ είχε τεράστια ευκαιρία να ξαναπάρει το προβάδισμα, όταν ο Πεπέ έφυγε από δεξιά και βρήκε τον Αντινγκρά, όμως η καθυστέρηση στο κοντρόλ έδωσε χρόνο στους Γερμανούς αμυντικούς να σώσουν την κατάσταση. Ήταν η φάση που θα μπορούσε να αλλάξει ολόκληρη την ιστορία του αγώνα.

Και αφού οι Αφρικανοί δεν τελείωσαν το ματς, το έκανε ο Ουντάβ.

Στο 90+4’, ο Ενμέτσα πέρασε κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο 30χρονος επιθετικός γύρισε εξαιρετικά το σώμα του και με αριστερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Η Γερμανία ξέσπασε. Ο πάγκος σηκώθηκε. Και η πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ σφραγίστηκε με τρόπο αγχωτικό, αλλά και απολύτως γερμανικό: μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Advertisement

Με τη νίκη αυτή, η Μάνσαφτ έφτασε τους έξι βαθμούς στον 5ο όμιλο και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ, επιστρέφοντας εκεί για πρώτη φορά μετά το 2014, αφού το 2018 και το 2022 είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων. Η Ακτή Ελεφαντοστού έμεινε στους τρεις βαθμούς, αλλά εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Για τη Γερμανία, όμως, το βράδυ ανήκει στον Ουντάβ. Μπήκε αλλαγή, άλλαξε το ματς, σκόραρε δύο φορές και μετέτρεψε έναν πιθανό εφιάλτη σε πρόκριση.

Συνθέσεις

Advertisement

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ, Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς, Σανέ, Μουσιάλα, Βιρτς, Χάβερτς.

Αλλαγές: Ρούντιγκερ, Αμίρι, Λέβελινγκ, Ουντάβ, Γκορέτσκα.

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ: Γ. Φοφανά, Κόναν, Σινγκό, Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ, Ουλάι, Μπονί, Ντιαλό, Ντιομαντέ.

Αλλαγές: Ντουέ, Σ. Φοφανά, Γκεσάν, Αντινγκρά, Πεπέ.

Advertisement