Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Meta λάνσαρε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Muse, ο οποίος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών και αγορών για τους χρήστες.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή αυτόνομα ή μέσω του WhatsApp, ορίζοντας την προσωπικότητα και τις δυνατότητες πρόσβασης του ψηφιακού βοηθού.

Η εταιρεία σύναψε συνεργασίες με σημαντικές βρετανικές επιχειρήσεις για να διευκολύνει την περιήγηση στις ιστοσελίδες τους και την εκτέλεση εργασιών για λογαριασμό των χρηστών.

Παρά την επιτυχία της υπηρεσίας στις ΗΠΑ, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά με την απόδοση της εφαρμογής και τη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Meta τόνισε την ανάγκη για προόδους στον τομέα της ασφάλειας, ώστε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να παραμένουν ευθυγραμμισμένα με τις ανθρώπινες αξίες.

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Η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ λανσάρει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον ΑI agent Muse, ο οποίος μπορεί να αναλάβει να κάνει και τις αγορές των Χριστουγέννων.

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομη εφαρμογή είτε απευθείας μέσα από την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp της Meta, καλώντας στους χρήστες να δώσουν στον ΑΙ agent όνομα, εμφάνιση και προσωπικότητα, ώστε να μπορούν να συνομιλούν μαζί του, αλλά και να του αναθέτουν εργασίες, όπως η αποστολή ενός email, η κράτηση ταξιδιών ή η αγορά εορταστικών δώρων.

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Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life. Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo https://t.co/1exp56xj93 — Muse (@Muse) September 8, 2026

Το Muse έχει σημειώσει ήδη τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ, καταλαμβάνοντας την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα στα καταστήματα δωρεάν εφαρμογών της Google και της Apple, με εκατομμύρια λήψεις.

«Πράξη εμπιστοσύνης», λέει η Meta

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η ανάθεση της καθημερινής ψηφιακής δραστηριότητας ενός χρήστη σε έναν αυτόνομο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί «πράξη εμπιστοσύνης». Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει ότι το Muse δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αγορές ή να στείλει ηλεκτρονικά μηνύματα χωρίς την προηγούμενη έγκριση του χρήστη, ενώ αποκτά πρόσβαση μόνο στις εφαρμογές με τις οποίες εκείνος επιλέγει να το συνδέσει

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all your bits and bobs, sorted. Muse is now in the UK: https://t.co/T2OeSwX3GG 📷 https://t.co/9UEFO08yUU — Muse (@Muse) November 24, 2026

Η Meta ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει συμφωνίες με μια σειρά βρετανικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων οι Marks & Spencer, η αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Currys, τα σούπερ μάρκετ Sainsbury’s και η easyJet. Οι συνεργασίες αυτές θα επιτρέπουν στο Muse να περιηγείται ευκολότερα στις ιστοσελίδες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και να διεκπεραιώνει εργασίες για λογαριασμό των χρηστών.

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Σε κοινή ανακοίνωσή τους τον περασμένο μήνα, βρετανικές ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ των οποίων η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ICO), αναγνώρισαν ότι οι λεγόμενοι AI agents –προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν διαδοχικές εργασίες με περιορισμένη ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση– έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την καινοτομία. Προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι ενδέχεται να ενισχύσουν υφιστάμενους κινδύνους ή να δημιουργήσουν νέους.

Ανησυχίες και προβλήματα

Την περασμένη εβδομάδα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι εργαζόμενοι της Meta εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την απόδοση της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, μια εργαζόμενη έλαβε υπενθύμιση να απαντήσει σε μήνυμα της αδελφής της στο Signal, μια εφαρμογή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Σε ένα άλλο περιστατικό που ανέφερε το Reuters, το Muse έστειλε μήνυμα που περιείχε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών.

Muse AI (REUTERS)

Η Meta δήλωσε ότι οι εσωτερικές δοκιμές είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη προϊόντων και επιτρέπουν στην εταιρεία να εφαρμόζει δικλίδες ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικότητας πριν από οποιαδήποτε δημόσια κυκλοφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειονότητα των προβλημάτων που επεσήμανε το Reuters σχετιζόταν με ένα τεχνικό σφάλμα (bug) το οποίο έχει πλέον διορθωθεί.

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Η «υπερνοημοσύνη»

Το Muse προέρχεται από το Muse Spark, το πρώτο μοντέλο από το εργαστήριο «υπερνοημοσύνης» (super intelligence) της Meta. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Meta, Αλεξάντρ Γουάνγκ, έθεσε το ενδεχόμενο η ανθρωπότητα να χάσει τον έλεγχο επί συστημάτων AI που έχουν την ικανότητα να αυτοβελτιώνονται αυτόνομα.

«Είναι… δύσκολο να φανταστεί κανείς έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα διατηρεί τον έλεγχο απέναντι σε μια υπερνοημοσύνη που είναι 1.000 φορές εξυπνότερη και πιο ικανή από τους ανθρώπους σε κάθε τομέα», έγραψε.

Απαντώντας σε αναφορές ότι η AI έλυσε ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα των μαθηματικών —την υπόθεση Ρίμαν—, ο Γουάνγκ υπογράμμισε ότι η βιομηχανία της τεχνολογίας πρέπει να σημειώσει πρόοδο στους «εξαιρετικά επείγοντες» τομείς της ασφάλειας, της προστασίας και της «ευθυγράμμισης» (alignment) της AI — όρος που αναφέρεται στη διασφάλιση ότι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης παραμένει πιστό στους ανθρώπινους στόχους και αξίες.

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Πηγή: Guardian