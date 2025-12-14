Το 33χρονο μοντέλο Αντζέλικα Ταρτάνοβα από τη Ρωσία, που είχε εξαφανιστεί στα τέλη Νοεμβρίου, βρέθηκε τελικά στις 9 Δεκεμβρίου σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Πιρογκόφ στη Μόσχα, όπου νοσηλευόταν επί δύο εβδομάδες στην εντατική.

Η Ταρτάνοβα, η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή στο Instagram, είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά στις 21 Νοεμβρίου, ενώ οι φίλοι της δήλωσαν την εξαφάνισή της μία εβδομάδα αργότερα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις αρχές και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 33χρονη είχε υποβληθεί σε επείγουσα κρανιοτομή λόγω σοβαρού εγκεφαλικού οιδήματος και, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, φέρεται να κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της, γνωστός μόνο ως “Ντμίτρι”, την είχε κακοποιήσει.

ВЧК-ОГПУ и https://t.co/fFnBDf2DjT стали известны новые подробности по делу пропавшей в Москве модели Анжелики Тартановой. С ее телефона кто-то вел переписку почти целую неделю, в то время, как сама 33-летняя девушка находилась в реанимации.



Оказалось, что Анжелика Тартанова… pic.twitter.com/rbSKRUPTnO December 9, 2025

Η Ταρτάνοβα είχε γνωρίσει τον άντρα πριν από περίπου έξι μήνες και τον περιέγραφε ως «επιτυχημένο και γενναιόδωρο επιχειρηματία στον χώρο των κατασκευών». Ωστόσο, δεν είχε αποκαλύψει ποτέ τη φωτογραφία ή την ταυτότητά του στους φίλους και την οικογένειά της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Ντμίτρι ήταν ζηλιάρης και προσπαθούσε να περιορίσει τις κοινωνικές της επαφές. Την τελευταία ημέρα που εθεάθη, η ίδια είχε πει στον γυμναστή της ότι είχε φύγει από το κοινό τους διαμέρισμα μετά από καβγά.

Φίλοι της βρήκαν αργότερα ανάστατο το σπίτι της, μια μισογεμάτη βαλίτσα και το κλειδί του διαμερίσματός της πεταμένο στο γραμματοκιβώτιο. Αργότερα η οικογένειά της έμαθε ότι ο Ντμίτρι είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

Куда на самом деле пропала 33-летняя кубанская модель Анжелика Тартанова



Тартанова Анжелика исчезла внезапно. Это произошло еще в конце ноября, но пока от девушки нет никаких вестей.https://t.co/MnPaujwLp3 pic.twitter.com/lXNxgUON3R Advertisement December 9, 2025

Η υπόθεση της Ταρτάνοβα έρχεται λίγο μετά τον θάνατο της Γερμανίδας influencer Στεφανίε Πίεπερ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δάσος της Σλοβενίας, ύστερα από πληροφορίες που φέρεται να έδωσε ο πρώην σύντροφός της.

Η 31χρονη είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου και ο πρώην της συνελήφθη αφού βρέθηκε κοντά στο φλεγόμενο αυτοκίνητό του. Οι δύο υποθέσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία σχετικά με περιστατικά έμφυλης βίας σε βάρος γυναικών με έντονη διαδικτυακή παρουσία.

(Με πληροφορίες από mirror.co.uk)

Advertisement