Περισσότεροι από τρεις μήνες έχουν περάσει από τον θάνατο γνωστής σχεδιάστριας σε πολυτελές σκάφος στο Λόνγκ Άιλαντ, με την αστυνομία να μην έχει καταφέρει ακόμα να ρίξει «φως» στα αίτια του θανάτου της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η 33χρονη Μάρθα Νόλαν πιθανώς πέθανε από υπερβολική δόση, με τις αρχές να στέκονται στην ύπαρξη μίας λευκής σκόνης κοντά στην σορό της, ενώ όπως έγινε γνωστό «δεν υπήρχαν σημάδια βίας».

Έως τώρα, η αστυνομία έχει αρνηθεί να δώσει στην δημοσιότητα οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τον θάνατό της, με τον δικηγόρο της οικογένειας να χαρακτηρίζει την εξέλιξη στην συγκεκριμένη υπόθεση «απογοητευτική».

Ο δικηγόρος απέρριψε την εκδοχή ότι η Ιρλανδή σχεδιάστρια πέθανε από υπερβολική δόση και τόνισε ότι η πελάτισσά του δεν έκανε χρήση ναρκωτικών, όπως είναι γνωστό. «Κάτι δεν βγάζει νόημα εδώ», είπε ο δικηγόρος και πρόσθεσε: «Αλλά εμείς κρατάμε αποστάσεις και αφήνουμε τις αρχές να κάνουν την δουλειά τους».

Τη νύχτα που πέθανε η Νόλαν-Ο’Σλατάρα, βρισκόταν στο πολυτελές yacht club για μια συνάντηση με τον Ντουρνάν, ο οποίος κατέχει το 13% των μετοχών της εταιρείας μαγιό East x East, για να συζητήσουν την επέκταση της μάρκας μαγιό της, σύμφωνα με το New York Magazine.

«Αν θέλετε περισσότερα χρήματα, ας καθίσουμε να το συζητήσουμε», έγραψε ο Durnan σε ένα μήνυμα προς την Νόλαν-Ο’Σλατάρα και τον επιχειρηματικό της συνεργάτη, Ντίλαν Γκρέις, σύμφωνα με μηνύματα που έλαβε το μέσο ενημέρωσης.

Ο Ντουρνάν βρέθηκε αργότερα να τρέχει γυμνός γύρω από το yacht club, φωνάζοντας και πετώντας αντηλιακό σε άλλα σκάφη, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή, αναφέρει η New York Post.

Είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής μιας ασφαλιστικής εταιρείας που ονομάζεται Durnan Group, με έδρα το Rockville Centre.

