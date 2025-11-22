Σοκ προκαλεί η ιστορία της 25χρονης Αυστραλής Αναλίζε Χόλαντ, η οποία αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσω νόμιμης, ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, εξαιτίας μιας ανίατης νευρολογικής ασθένειας που την ταλαιπωρεί από την παιδική της ηλικία.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από το news.com.au, όπου η νεαρή γυναίκα μίλησε ανοιχτά για τον αγώνα της.

Advertisement

Advertisement

Η Αναλίζε μεγάλωσε με χρόνιο πόνο, ναυτία και αδιάκοπες νοσηλείες, χωρίς οι γιατροί να μπορούν να εξηγήσουν τα συμπτώματα. Σε ηλικία 18 ετών διαγνώστηκε τελικά με αυτόνομη γαγγλιοπάθεια, ένα εξαιρετικά σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα που καταστρέφει τα νεύρα υπεύθυνα για βασικές, ακούσιες λειτουργίες του σώματος.

Στα 22 της, έμαθε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Εξαιτίας της σοβαρότητας της γαγγλιοπάθειας, η νεαρή γυναίκα χρειάστηκε ολική παρεντερική διατροφή, ενώ είχε περάσει 25 επεισόδια σήψης, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποβεί μοιραία. Τα φάρμακα έχουν καταστρέψει τα οστά της, προκαλώντας σοβαρή οστεοπόρωση και πολλαπλά κατάγματα.

«Δεν ζω πλέον, απλώς επιβιώνω», είπε συγκλονιστικά στο news.com.au.

«Η καθημερινότητά μου είναι ένας ατέλειωτος κύκλος πόνου».

Η Αναλίζε περιέγραψε πώς μίλησε στον πατέρα της ένα βράδυ:

«Μπαμπά, έχω κουραστεί… σε παρακαλώ, άσε με να φύγω».

Ο ίδιος δυσκολεύτηκε να δεχτεί την απόφαση μέχρι τη στιγμή που την είδε να παλεύει για τη ζωή της στο νοσοκομείο.

Μετά από τριών εβδομάδων αυστηρή αξιολόγηση, η 25χρονη έλαβε την επίσημη έγκριση για υποβοηθούμενη θανάτωση (VAD), μια νόμιμη διαδικασία στην Αυστραλία για ασθενείς τελικού σταδίου.

Advertisement

«Έκλαιγα από ανακούφιση. Ήταν σαν να μου επέστρεψαν τον έλεγχο της ζωής μου», είπε.

Η μητέρα της εξακολουθεί να ελπίζει σε ένα θαύμα, αλλά κατανοεί την απόφαση της κόρης της.

Όπως λέει η Αναλίζε, «Το να ζητήσεις ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία δεν είναι παραίτηση. Είναι το αποτέλεσμα ενός αδιάκοπου, εξουθενωτικού αγώνα».

Advertisement