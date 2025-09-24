Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, στην Ρώμη, Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025.

Η κυβέρνηση της Τζιόρτζια Μελόνι στην Ιταλία αναβίωσε την εθνική εορτή προς τιμήν του πολιούχου της χώρας, του Φραγκίσκου της Ασίζης, κάνοντας μια αναφορά στον «πυρήνα της ταυτότητας του έθνους μας».

Η 4η Οκτωβρίου, ημέρα της γιορτής του αγίου, θα είναι αργία μετά την έγκριση από την κάτω βουλή με συντριπτική πλειοψηφία του σχετικού νομοσχεδίου. Το μέτρο θα περάσει στη Γερουσία για την τελική έγκριση.

Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, μοναχός του 13ου αιώνα που αποκήρυξε τη ζωή της πολυτέλειας για να βοηθήσει τους φτωχούς, ίδρυσε το φραγκισκανικό θρησκευτικό τάγμα.

Αγιοποιήθηκε το 1228, δύο χρόνια μετά το θάνατό του σε ηλικία 44 ετών, και ανακηρύχθηκε προστάτης άγιος της Ιταλίας από τον Πάπα Πίο XII το 1939.

Η αργία καθιερώθηκε το 1958, κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής οικονομικής άνθησης της Ιταλίας, πριν καταργηθεί το 1977 λόγω των μέτρων λιτότητας.

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι ανέφερε ότι η δημόσια αργία θα ήταν ένας φόρος τιμής στην αφοσίωση του αγίου στην «ειρήνη, την αδελφοσύνη, την προστασία του περιβάλλοντος και την αλληλεγγύη».

Η Μελόνι, όπως υπενθυμίζει ο Guardian, έχει κάνει προεκλογική εκστρατεία με πρόγραμμα για τη προώθηση της παραδοσιακής οικογένειας, σύμφωνα με τις καθολικές αξίες. Σε ομιλία της το 2019, δήλωνε: «Θα υπερασπιστούμε την ταυτότητά μας. Είμαι η Τζόρτζια, είμαι γυναίκα, είμαι μητέρα, είμαι Ιταλίδα και είμαι χριστιανή. Ποτέ δεν θα μου το στερήσετε αυτό!»

Παρά τις ανησυχίες για το κόστος μιας επιπλέον δημόσιας αργίας, τα Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι δήλωσαν ότι η κίνηση «δεν είναι ούτε σπατάλη ούτε καπρίτσιο της πλειοψηφίας,αλλά και θέμα ταυτότητας», δήλωσε ο Λορέντζο Μαλαγκόλα, πολιτικός του κόμματος σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον κομματικό ιστότοπο.

«Σημαίνει την αποκατάσταση ενός πυλώνα της συλλογικής μας μνήμης στον δημόσιο χώρο», εξήγησε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «ο άγιος Φραγκίσκος δεν είναι μόνο μέρος της θρησκευτικής ιστορίας, είναι αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής μας ιστορίας».

Με πληροφορίες από Guardian