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Νέα πλήγματα κατά του Ιράν ενέκρινε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αφού πρώτα είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, κατόπιν νεώτερων πληροφοριών, αυτό επλήγη από ιρανικό drone και αφού ο Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη δήλωσε πως οι ΗΠΑ «πρέπει να απαντήσουν» άρχισε η διεξαγωγή «πληγμάτων αυτοάμυνας» με στόχους στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ ενώ ιρανικά ΜΜΕ ανέφραν επθέσεις και στο Σιρίκ, το Τζασκ και το όρος Μομπαρακέχ.

Ακολούθησαν επιθέσεις του Ιράν στο Μπαχρέιν με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να δηλώνει πως εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του 5ου Στόλου των ΗΠΑ. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του επιχειρούν για την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» στο εμιράτο ενώ οι ιρανικές δυνάμεις αναφέρουν πως έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία και πως καταστράφηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι κυρίως «ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στην Αζράκ.

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Πρώτα, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν «πλήγματα αυτοάμυνας» κατά του Ιράν περίπου 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), έπειτα από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται «σε απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache του Στρατού των ΗΠΑ» που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

«Η αποστολή αποτελεί αναλογική απάντηση σε αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», σημείωσε η αμερικανική διοίκηση.

Από την πλευρά της, η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «αποφασιστική απάντηση» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν την κατάρριψη του ελικοπτέρου ως πρόσχημα για στρατιωτική επίθεση.

O Τραμπ νωρίτερα είχε δηλώσει στο ABC News: «Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή» το οποίο διευκρίνισε πως η δήλωση αυτή έγινε μόλις μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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Αρχικά βέβαια προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό με το ελικόπτερο, λέγοντας ότι «δεν ήταν κάτι σοβαρό».

Η κατάρριψη του Apache

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που κατέπεσε τη Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed. Λίγες ώρες μετά την κατάρριψη, πλωτό drone του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη CENTCOM. Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος ανακτήθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το πλήγμα που δέχθηκε το ελικόπτερο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ευθύνεται για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε νυχτερινή περιπολία στα Στενά του Ορμούζ.

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"I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States… pic.twitter.com/yMGXqG89ax — The White House (@WhiteHouse) June 9, 2026

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», χωρίς να αποκαλύψει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει η αμερικανική αντίδραση.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενες δηλώσεις του για το περιστατικό είχε περιοριστεί να επιβεβαιώσει πως τα δύο μέλη του πληρώματος ήταν καλά στην υγεία τους μετά τη διάσωσή τους, χωρίς να αποδώσει τότε ευθύνη για την κατάρριψη.

Η αντίδραση στην Τεχεράνη

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην ιρανική επικράτεια να αποχωρήσουν.

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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν».

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Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire.



To reduce risk, best solution is for them to leave.



We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συμπλήρωσε ότι «προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες».

Επίσης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ανέφερε: «Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα».

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