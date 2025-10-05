Νέο προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Χαμάς έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω συνέντευξής του στο CNN.

Όπως είπε, η Χαμάς θα αντιμετωπίσει «πλήρη εξόντωση» αν δεν παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

«Πλήρης εξόντωση!» δήλωσε ο Τραμπ στον Τζέικ Τάπερ του CNN, όταν ρωτήθηκε χθες μέσω μηνύματος τι θα συμβεί αν η Χαμάς επιμείνει να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αναμένει «σύντομα» να ξεκαθαρίσει αν η Χαμάς είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρήνη.

Ερωτηθείς για το εάν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνεί πλήρως με τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα και υποστηρίζει την ευρύτερη όραση του προέδρου, απάντησε «Ναι».

Εμφανίστηκε, δε, αισιόδοξος ότι η πρότασή του για κατάπαυση του πυρός θα γίνει πραγματικότητα και τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να το επιτύχει.



Ρούμπιο: «Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει – Είναι δύσκολη η δεύτερη φάση του σχεδίου»



Τις εξελίξεις στην Γάζα έπειτα από την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ από την Χαμάς σχολίασε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Γάζα δεν έχει ακόμη τελειώσει, παρά τα βήματα που έγιναν τις τελευταίες ημέρες μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του Τραμπ.

«Θα μάθουμε πολύ σύντομα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι, από το πώς θα εξελιχθούν αυτές οι τεχνικές συνομιλίες σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των logistics», ανέφερε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Meet the Press του NBC, αναφερόμενος στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Πρόσθεσε επίσης ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου του Τραμπ, κατά την οποία θα συζητηθούν ο αφοπλισμός και η αποστράτευση, δεν θα είναι εύκολη.

«Αυτό θα είναι δύσκολο», σημείωσε ο Ρούμπιο ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος από τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν αύριο στο Κάιρο.

