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Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως η ιστορική μνήμη αποτελεί χρέος και δεν επιδέχεται παραχάραξη.

Η Τουρκία απέρριψε τις ελληνικές αναφορές ως αβάσιμες και κατηγόρησε την Ελλάδα για σφαγές και καταστροφές στην Ανατολία.

Η Άγκυρα κάλεσε την ελληνική πλευρά να επιδείξει σοβαρότητα και επικαλέστηκε το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης.

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Με ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο επέλεξε να απαντήσει η Τουρκία στην Αθήνα, ανήμερα της επετείου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η Άγκυρα απέρριψε ως «αβάσιμες» τις ελληνικές αναφορές και επανέφερε τις δικές της καταγγελίες περί «σφαγών και καταστροφών» που, όπως υποστηρίζει, διέπραξε η Ελλάδα στην Ανατολία.

Η τουρκική αντίδραση ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για την 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα εθνικής μνήμης. Το ΥΠΕΞ είχε διαμηνύσει ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται», με την Άγκυρα να απαντά καλώντας την ελληνική πλευρά να επιδείξει «σοβαρότητα και κοινή λογική».

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Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, η Ελλάδα τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία έχει καθιερωθεί με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Στο επετειακό μήνυμά του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών κάνει αναφορά στον βίαιο ξεριζωμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού από τις πατρογονικές του εστίες, έπειτα από αιώνες παρουσίας στην περιοχή, με την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922 να αποτελεί την τραγική κορύφωση των γεγονότων.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει πως «η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές», στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας (14.09.2026)



🔗 https://t.co/wiH2LlDVs1 pic.twitter.com/Wuo1gk5L4F — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 14, 2026

Η απάντηση της Άγκυρας ήταν άμεση. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ελληνικούς ισχυρισμούς και επιχείρησε να αντιστρέψει την ιστορική κατηγορία, στρέφοντας την κριτική του κατά της Ελλάδας.

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να κατακτήσει και να εισβάλει στην Ανατολία», αναφέρει χαρακτηριστικά η τουρκική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η Άγκυρα καλεί τις ελληνικές αρχές «να ενεργήσουν με σοβαρότητα και κοινή λογική», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους στην αντιπαράθεση.

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Yunanistan’da 14 Eylül 2026 Tarihinde Yapılan Açıklamalar Hk. https://t.co/vD2KPX5lSP pic.twitter.com/GT7uT3llAJ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 14, 2026

Το τουρκικό ΥΠΕΞ, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην απόρριψη της ελληνικής θέσης. Στην ανακοίνωσή του παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της συγκεκριμένης περιόδου, κατηγορώντας ευθέως την Ελλάδα για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων.

«Η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές εναντίον του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», υποστηρίζει η Άγκυρα. Μάλιστα, η τουρκική πλευρά επιχειρεί να ενισχύσει την επιχειρηματολογία της επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάνης και συγκεκριμένα το άρθρο 59.

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Όπως υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα «αναγνώρισε αυτά τα εγκλήματα και συμφώνησε να καταβάλει αποζημιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης».