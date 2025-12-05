Η αμερικανική εταιρεία υποδομών διαδικτύου Cloudflare αντιμετώπισε ξανά σοβαρό πρόβλημα με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζητήματα λειτουργίας σε πολλές ιστοσελίδες ανά την υφήλιο το πρωί της Παρασκευής (5/12), μόλις 2 εβδομάδες μετά τη βλάβη που είχε βυθίσει σε χάος τον παγκόσμιο ιστό.

Αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοιώντας ότι η δυσλειτουργία στον πίνακα ελέγχου και τις σχετικές εφαρμογές έχει επιλυθεί.

Describe a debugging session that lasted way too long, only to be solved by something incredibly simple (the classic "typo" story). #CloudflareChat — Cloudflare (@Cloudflare) December 5, 2025

Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν έως και 4,5% στις πρώτες συναλλαγές μετά την πτώση των παγκόσμιων ιστοσελίδων και την ανακοίνωση της Cloudflare ότι διεξάγει έρευνα.

Η εταιρεία εξέδωσε μια ενημέρωση λίγα λεπτά αργότερα λέγοντας ότι είχε «εφαρμόσει μια διόρθωση» και παρακολουθούσε τα αποτελέσματα. Οι μετοχές της Cloudflare μείωσαν μέρος των απωλειών τους μετά την είδηση ​​και εμφανίστηκαν τελευταία φορά 2% χαμηλότερα, σύμφωνα με το CNBC.

Ιστότοποι όπως η ιστοσελίδα παρακολούθησης βλαβών Downdetector, η πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης LinkedIn, το ψηφιακό χρηματιστήριο Coinbase και η πλατφόρμα επεξεργασίας εικόνων Canva ήταν μεταξύ εκείνων που φάνηκαν να επηρεάζονται από το πρόβλημα.

Το λογισμικό της Cloudflare χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως, βοηθώντας στη διαχείριση και την ασφάλεια της επισκεψιμότητας για περίπου το 20% του ιστού. Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει είναι η προστασία από επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, οι οποίες συμβαίνουν όταν κακόβουλοι παράγοντες επιχειρούν να υπερφορτώσουν το σύστημα ενός ιστότοπου με τόσα πολλά αιτήματα επισκεψιμότητας που να μην μπορεί να λειτουργήσει.

(με πληροφορίες από CNBC)