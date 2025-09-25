Μετά την αναβολή της συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος ακύρωσε την ίδια μέρα και τη συνάντηση και με την ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα RAI, Agenzia Nova και «Il Sole 24 Ore», ο Ταγίπ Ερντογάν και η Μελόνι ήταν προγραμματισμένο να συναντηθούν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που είχε προγραμματιστεί το ραντεβού με τον Έλληνα πρωθυπουργό, όμως η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Τα ιταλικά Μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περιορισμούς στα προγράμματα των δύο ηγετών, χωρίς να έχει γίνει ξεκάθαρο, αν η αναβολή προέκυψε μετά από αίτημα της ιταλικής ή της τουρκικής πλευράς, ούτε έχει γίνει γνωστό αν έχει κλειστεί νεότερο ραντεβού.

Η συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη αναβλήθηκε καθώς ο Ερντογάν κλήθηκε να λάβει μέρος σε σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, με αντικείμενο τη Γάζα.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι παρά τις προσπάθειες δεν βρέθηκε νέα ώρα που να εξυπηρετούσε και τους δύο ηγέτες, καθώς το πρόγραμμα του έλληνα πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα βεβαρυμμένο.