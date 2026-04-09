Το Ιράν υιοθετεί νέα ψηφιακή τακτική προπαγάνδας, χρησιμοποιώντας σατιρικά βίντεο ΑΙ με Lego για να σχολιάσει και να στοχεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους διεθνείς ηγέτες.

Τα σύντομα animations, που παρουσιάζουν πολιτικές εξελίξεις μέσα από χαρακτήρες που θυμίζουν φιγούρες Lego, αποδίδονται σε μια σχετικά άγνωστη ομάδα με την ονομασία Explosive Media, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «ανεξάρτητη ομάδα πίσω από τα ιρανικά LEGO animations».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του WIRED, David Gilbert, πρόκειται για ένα νέο είδος «online πολέμου», στο οποίο «ψηφιακά καταρτισμένοι ακτιβιστές» αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργούν περιεχόμενο που γίνεται γρήγορα viral και επηρεάζει μεγάλο κοινό.

Η σχέση της Explosive Media με την ιρανική κυβέρνηση παραμένει ασαφής, αν και κάποια βίντεο έχουν αναπαραχθεί από επίσημους κρατικούς λογαριασμούς, υποδεικνύοντας έμμεση υποστήριξη.

Πώς και ποιούς επηρεάζουν τα σατιρικά βίντεο

Τα βίντεο Lego έχουν προσελκύσει χιλιάδες προβολές και προκαλούν έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ορισμένοι χρήστες τα χαρακτηρίζουν «ισχυρά» και «καθηλωτικά», ενώ άλλοι τα θεωρούν ακατάλληλα, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος δεν είναι θέμα για χιούμορ.

Ειδικοί σημειώνουν ότι τέτοιο περιεχόμενο επιτρέπει στις κυβερνήσεις να προσεγγίσουν κοινά που συνήθως δεν θα αποδέχονταν πολιτικά μηνύματα, αξιοποιώντας το χιούμορ και τη σατιρική μορφή για μεγαλύτερη απήχηση.

Παρότι πρόκειται για φανταστικά βίντεο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η επίδρασή τους μπορεί να είναι πραγματική, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, όπου η πληροφορία και η εικόνα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία ισχύος.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)