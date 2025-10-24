Οι συγκρατούμενοι του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή Λα Σαντέ φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Παρά τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν μετά την πρώτη ταραχώδη νύχτα της παραμονής του εκεί —όταν κυκλοφόρησαν βίντεο με κρατούμενους να τον απειλούν—, νέα βίντεο με ύβρεις και απειλές εναντίον του πρώην Γάλλου προέδρου ήρθαν ξανά στο φως.

Ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στη Λα Σαντέ την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σχεδόν έναν μήνα μετά την καταδίκη του σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών — μια πρωτοφανής απόφαση για την ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Για την ασφάλειά του, δύο αξιωματικοί έχουν τοποθετηθεί σε κελί ακριβώς δίπλα από το δικό του, εξασφαλίζοντας συνεχή 24ωρη επιτήρηση.

Το γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβίβασε την υπόθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο απέφυγε να σχολιάσει. «Δεν υπάρχει περιθώριο για το παραμικρό ρίσκο όταν πρόκειται για την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», δήλωσε μία από τις τρεις πηγές που επικαλέστηκαν τα γαλλικά μέσα, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ομάδα του Σαρκοζί επίσης δεν προέβη σε δηλώσεις. «Η αξιολόγηση των απειλών ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όσον αφορά το ευαίσθητο ζήτημα της ασφάλειας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο», ανέφερε εκπρόσωπος.

Παρά τα αυξημένα μέτρα, η ένταση μέσα στη φυλακή παραμένει. Νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν κρατούμενους να φωνάζουν το όνομα «Νικολά» μέσα στη νύχτα, συνοδεύοντας τις φωνές τους με προσβολές και απειλές.

🇫🇷 LE SÉJOUR DE SARKOZY AU ZONZON EST COMPLIQUÉ.

Selon des sources non confirmées le petit Nicolas aurait fait une crise de nerfs et serait sous surveillance médicale à l'infirmerie de la prison de la santé. Si c'est vrai, cela m'étonnerait que l'info ne soit divulguée dans les… pic.twitter.com/Jpq8GyKayv — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) October 23, 2025

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, τρεις κρατούμενοι είχαν τεθεί υπό κράτηση μετά τη δημοσίευση ενός πρώτου βίντεο, στο οποίο ένας εξ αυτών φώναζε: «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι! Τα ξέρουμε όλα, Σαρκό! Επιστρέψτε τα δισεκατομμύρια δολάρια…».

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, οι ύποπτοι είχαν καταγράψει σαφείς απειλές κατά της ζωής του πρώην προέδρου. «Η διοικητική έρευνα οδήγησε στην κατάσχεση δύο κινητών τηλεφώνων», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για απειλές κατά της ζωής υπό την εποπτεία της αστυνομίας.