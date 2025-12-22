Σάλος έχει ξεσπάσει στη Γαλλία από την ώρα που έγινε γνωστό ότι ο Νικολά Σαρκοζί, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας ο οποίος παραμένει υπό αυστηρή δικαστική επιτήρηση, εθεάθη το περασμένο Σάββατο (20/12) να κάνει τζόγκινγκ στην παραλία του Sainte-Anne στην εξωτική Γουαδελούπη.

Μπορεί ο πρώην πρόεδρος, με ειδική άδεια που έχει πάρει από το δικαστήριο, να είναι νομικά κατοχυρωμένος για αυτή του την «απόδραση» όμως και τα ερωτήματα είναι πολλά και οι αντιδράσεις έντονες.

Πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για «δυο μέτρα και δυο σταθμά» όσον αφορά τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης καθώς η δικαστική κατάσταση του πρώην προέδρου παραμένει σοβαρή και ο ίδιος θα έπρεπε να κυκλοφορεί με βραχιολάκι.

Όπως έγινε γνωστό, ο Νικολά Σαρκοζί έφτασε στη Γουαδελούπη την Παρασκευή (19/12) για μια εβδομάδα οικογενειακών διακοπών, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους Τζούλια Σαρκοζί και έναν προσωπικό φρουρό.

Καταλύοντας σε ξενοδοχείο στο Sainte-Anne, σύντομα έγινε αντιληπτός από τους κατοίκους. Την επόμενη μέρα το πρωί, πολλοί μάρτυρες τον είδαν να κάνει τζόγκινγκ στην παραλία του Bourde de Sainte-Anne, όπως μετέδωσαν τα Outre-Mer la 1ère και France Info La 1ère.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίσκεψή του στο νησί δεν έχει συγκεκριμένη ατζέντα αν και δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει άτυπες συναντήσεις με τοπικούς αξιωματούχους.

Το ποινικό παρελθόν και η ειδική άδεια

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη και εξέτισε 21 ημέρες στη φυλακή La Santé. Μετά την αποφυλάκισή του μάλιστα, κυκλοφόρησε και βιβλίο με την πρόσφατη εμπειρία του στη φυλακή.

Στις 10 Νοεμβρίου, το Εφετείο του Παρισιού διέταξε την αποφυλάκισή του υπό αυστηρή δικαστική επιτήρηση. Στο πλαίσιο αυτής της επιτήρησης, του επιβλήθηκαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία και η αποφυγή επαφών με ορισμένα πολιτικά και δικαστικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανίν.

🇫🇷FLASH 🇫🇷



– Nicolas #Sarkozy s'est envolé pour une semaine de vacances en Guadeloupe, en compagnie de son épouse Carla Bruni, alors qu'il est placé sous contrôle judiciaire.



Un ♥️si vous êtes scandalisé



‼️Abonnez-vous pour suivre l’actualité pic.twitter.com/n2yPsSYLXx — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) December 21, 2025

Επομένως, ένα ταξίδι στη Γουαδελούπη θα φαινόταν ασύμβατο με αυτούς τους περιορισμούς.

Ενώ όμως το άρθρο 138 του Γαλλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει ότι ο δικαστής μπορεί να θέσει αυστηρά γεωγραφικά όρια, το άρθρο 141-1 δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο δικαστή να τροποποιήσει προσωρινά αυτές τις υποχρεώσεις ή να χορηγήσει εξαιρετική άδεια.

Στην περίπτωση του Σαρκοζί, δόθηκε ειδική άδεια για αυτό το ταξίδι, μετά από αιτιολογημένο αίτημα στο πλαίσιο της δικαστικής του επιτήρησης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μετακινήσεις του πρώην προέδρου προκαλούν αντιδράσεις. Πέρυσι, ένα ταξίδι στις Σεϋχέλλες με την οικογένειά του είχε προκαλέσει αμηχανία, καθώς μόλις είχε καταδικαστεί σε ένα χρόνο φυλάκισης με ηλεκτρονικό βραχιολάκι στην υπόθεση των υποκλοπών Bismuth. Και τότε, οι λεπτομέρειες της ποινής του δεν είχαν ακόμη καθοριστεί.

