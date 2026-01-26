Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, σε μια προσπάθεια να αποφύγει την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί με τη μορφή ηλεκτρονικής επιτήρησης, σύμφωνα με πληροφορίες του franceinfo.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του κατέθεσαν σχετικό αίτημα στις 27 Νοεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία κατέστη αμετάκλητη η καταδίκη του σε ποινή έξι μηνών φυλάκισης με δυνατότητα μετατροπής.

Advertisement

Advertisement

Αίτημα συγχώνευσης ποινών

Στο υπόμνημά τους, οι δικηγόροι του Σαρκοζί ζητούν τη συγχώνευση της συγκεκριμένης ποινής με εκείνη που του είχε επιβληθεί στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Για την υπόθεση αυτή, ο πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε ποινή ενός έτους φυλάκισης και είχε τεθεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση για λίγο περισσότερο από τρεις μήνες, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2025, πριν του χορηγηθεί, λόγω ηλικίας, καθεστώς υφ’ όρον αποφυλάκισης.

Η αίτηση για συγχώνευση των ποινών πρόκειται να εξεταστεί σε ακροαματική διαδικασία στις 23 Φεβρουαρίου στο Πρωτοδικείο του Παρισιού. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Νικολά Σαρκοζί θα αποφύγει την επιβολή ηλεκτρονικού βραχιολιού για δεύτερη φορά.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναμένει την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά τη φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη, με τη δίκη να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου.